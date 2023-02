Frauen-WM-Proteste gegen Sponsoring aus Saudi-Arabien

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman zusammen mit FIFA-Chef Gianni Infantino bei der WM 2018 in Russland. (IMAGO/ITAR-TASS)

Eigentlich war es eine gute Woche für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland. Der Kartenvorverkauf durchbrach die Marke von 500.000 Karten und die Nachfrage nach Australiens Eröffnungsspiel war so groß, dass es in das Sydney Olympic Stadium mit 83.000 Sitzplätzen verlegt wurde. Doch seit bekannt wurde, dass die FIFA die saudi-arabische Tourismusbehörde als einen der Sponsoren der Frauen-WM akzeptiert hat, treten Gastgeber Australien und Neuseeland in den Hintergrund.

„Wir wollen nicht, dass Saudi-Arabien hier für sich selbst wirbt. Dort werden Homosexuelle hingerichtet und Dissidenten gefoltert“, sagt Radiojournalist Neil Mitchell. „Frauen haben fast keine Rechte, Menschenrechte sind ein Fremdwort. Wir sollen ein Land fördern, das international eine Schande ist.“

Ex-Kapitän warnt davor, westliche Prinzipien auszuverkaufen

Die australische Damenmannschaft steckt mitten in der Vorbereitung auf den „Cup of Nations“. Andere übernahmen den Protest. Der australische Fußballverband, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Frauen- und LGBTQ+-Gruppen, ehemalige Spieler.

Craig Foster, ehemaliger Socceroos-Kapitän, warnte vor einem Ausverkauf westlicher Prinzipien: „Die WM wird über eine Milliarde Fernsehzuschauer haben. Und wir sollten unsere grundlegendsten Werte für ein paar Dollar mehr kompromittieren? Niemals im Leben. Alle.“ aus Australien ist stolz auf das Turnier. Einfach das Geld nehmen und dumm und blind spielen? Das werden wir nicht tun.“

Fans haben eine Petition gestartet, um die FIFA dazu zu bringen, sich aus dem Deal mit den Saudis zurückzuziehen. „Seit Katar die WM der Männer vergeben hat, wissen wir, dass Geld die FIFA-Welt regiert“, sagt die Fußballjournalistin Rachel O’Sullivan. Aber: Saudi-Arabien als Sponsor der Frauen-WM? Es ist, als würde McDonald’s eine Kampagne für gesündere Ernährung finanzieren. „Der Frauenfußball braucht finanzstarke Investitionen, aber bei moralischen Grundsätzen sollte eine rote Linie gezogen werden. Der Sport wächst und wächst sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Zuschauerseite. Der Frauenfussball braucht Geld nicht so dringend, dass es gedemütigt und für die Sportwäsche missbraucht werden muss.»

Der neuseeländische Sportminister verlangt von der FIFA eine Erklärung

Kopfschütteln, Enttäuschung und Wut auch in Neuseeland. Sportminister Grant Robertson schrieb an die FIFA mit der Bitte um Erklärung und beschwerte sich wie Australien darüber, dass die Gastgeberländer nicht konsultiert worden seien.

Für die ehemalige neuseeländische Nationalspielerin Rebecca Sowdon hat die FIFA das letzte bisschen Glaubwürdigkeit verloren: „Fußballfans, alle Frauensportverbände und die breite Öffentlichkeit halten diesen Sponsoring-Deal für mehr als unangemessen Regime, das Frauen verachtet – obwohl die FIFA behauptet, sie wolle bei der Weltmeisterschaft Frauen auf der Weltbühne feiern und fördern, und mit diesem Sponsor wird das niemand in Neuseeland glauben.“

Journalist fordert Weltverband für Frauen

Wie viele Millionen der Deal mit den Saudis der FIFA wert sind, ist nicht bekannt. Erstmals wurden die Sponsorenrechte für die WM der Männer und der Frauen getrennt verhandelt. „Es ist an der Zeit, dass Frauen ihren eigenen Weltverband bekommen“, schlägt die Journalistin Rachael O’Sullivan vor.

Sie hofft, dass die Fußballerinnen nicht so klein beigeben wie die Männer in der Band-Saga in Katar. Allen voran die australischen Gastgeber: „Die australische Männermannschaft hat vor der WM in Katar ein starkes politisches Zeichen gesetzt. Ähnliches hat auch die Damenmannschaft angedeutet. Fußballerinnen sind lautstarke Aktivistinnen für Frauenthemen. Sie werden darüber pfeifen und ich bin sicher, dass andere Verbände und andere Teams das Gleiche tun werden.“