Die Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland beginnt am Donnerstag, 20. Juli. 32 Mannschaften spielen um den Titel. Das Finale findet am 20. August statt. Nach der bitteren Niederlage gegen England im Finale der Frauen-Europameisterschaft hat Deutschland ein klares Ziel: den dritten WM-Titel nach 2003 und 2007. Über alle Entwicklungen und Spiele bei der Frauen-Weltmeisterschaft halten wir Sie in unserem auf dem Laufenden Live-Blog.

Wo kann man die Frauen-WM im TV und Stream sehen?

ARD und ZDF besitzen die Rechte an allen Spielen der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023 und werden nach eigenen Angaben alle Spiele auch im TV oder Live-Stream zeigen.

Wann findet die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 statt?

Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 findet im folgenden Zeitraum statt:

Aus: Donnerstag, 20. Juli (Eröffnung in Auckland, Neuseeland)

Bis: Sonntag, 20. August (Finale in Sydney, Australien)

Welche Teams sind die Favoriten bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2023?

Die aktuellen Titelträger und Spitzenreiter der Fifa-Weltrangliste sind die USA als klarer Favorit für die WM 2023. Deutschland liegt an zweiter Stelle, dicht auf den Fersen der Vereinigten Staaten. Schweden, Frankreich, Kanada, Spanien, Brasilien Und Japan Auch Chancen auf eine lange Turnierteilnahme werden versprochen.

Wo findet die Frauen-Weltmeisterschaft statt?

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 steht vor der Tür Australien Und Neuseeland entlassen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Frauen-Weltmeisterschaft gibt es zwei Gastgeberländer. Die Spiele finden in zehn Stadien in neun Städten statt, darunter Sydney, Melbourne, Hamilton und Auckland.

Frauen-WM 2023: Der DFB-WM-Kader im Überblick

Ziel: Ann-Katrin Berger, Merle Frohms und Stina Johannes

Verteidigung: Sara Doorsoun, Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken und Felicitas Rauch

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller