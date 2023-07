Die deutsche Nationalmannschaft startet am Montag in die Frauen-Weltmeisterschaft

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen beginnt am Donnerstag in Australien und Neuseeland. Im ersten Gruppenspiel muss die deutsche Nationalmannschaft gegen Marokko antreten. So können Sie das Spiel live im Stream und im TV verfolgen.

Ab dem 20. Juli wird es ernst: Die Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft startet in Australien und Neuseeland. Für Fußballfans in Deutschland bedeutet das manchmal frühes Aufstehen! Aufgrund der Zeitverschiebung finden die Impulse zu recht ungewöhnlichen Zeiten statt.

Termine, Kanäle, Informationen: So können Sie die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen live verfolgen



Lange Zeit sah es so aus, als müssten die Fans in Deutschland auf Übertragungen der Spiele des größten Frauenfußballturniers verzichten. Die Erlösung kam erst vor wenigen Wochen: Die öffentlich-rechtlichen Sender von ARD und das ZDF zeigen die meisten Spiele live und in voller Länge. Die Spiele der ersten beiden Spieltage der Gruppenphase werden ausnahmslos übertragen. Am dritten Spieltag der Vorrunde stehen noch acht von 16 Begegnungen an.

Das Eröffnungsspiel findet am Donnerstag zwischen den Co-Gastgebern Neuseeland und Norwegen statt. Der Anstoß erfolgt um 9:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MESZ) in Auckland. Das Eröffnungsspiel ist in der ARD und im ARD zu sehen Medienbibliothek.

Um 12 Uhr (MESZ) spielt das zweite Gastgeberland Australien gegen Irland. Auch dieses hier Spiel überträgt die ARD im Fernsehen und in der ARD-Mediathek.

Das erste Spiel der deutschen Mannschaft findet am Montag (24. Juli) statt. Um 10.30 Uhr (MESZ) der DFBFrauen in Melbourne gegen den Außenseiter Marokko herausgefordert. Das Spiel ist im ZDF und in der ZDF Mediathek zu sehen.

Fußballweltmeisterschaft 2023 In diesen Stadien in Australien und Neuseeland findet die Frauen-Weltmeisterschaft statt

Die wichtigsten Termine im Überblick:



Donnerstag, 20. Juli: Eröffnungsspiele

Neuseeland gegen Norwegen | Anstoß: 9 Uhr (MESZ), live in der ARD und ARD Mediathek

Australien gegen Irland | Anstoß: 12 Uhr (MESZ), live in der ARD und ARD Mediathek

Samstag, 22. Juli:

Vereinigte Staaten gegen Vietnam | Anstoß: 3 Uhr (MESZ), live in der ARD und ARD Mediathek

England gegen Haiti | Anstoß: 11.30 Uhr (MESZ), live in der ARD und ARD Mediathek

Montag, 24. Juli:

Italien gegen Argentinien | Anstoß: 8 Uhr (MESZ), live im ZDF und in der ZDF Mediathek

Deutschland vs. Marokko | Anstoß: 10.30 Uhr (MESZ), live im ZDF und ZDF Mediathek

Brasilien gegen Panama | Anstoß: 13 Uhr (MESZ), live im ZDF und in der ZDF Mediathek

Donnerstag, 27. Juli:

USA gegen Niederlande | Anstoß: 3 Uhr (MESZ), live im ZDF und in der ZDF Mediathek

Freitag, 28. Juli:

England gegen Dänemark | Anstoß: 10.30 Uhr (MESZ), live in der ARD und ARD Mediathek

Samstag, 29. Juli:

Frankreich gegen Brasilien | Anstoß: 9.30 Uhr (MESZ), live im ZDF und in der ZDF Mediathek

Sonntag, 30. Juli:

Deutschland gegen Kolumbien | Anstoß: 11.30 Uhr (MESZ), live in der ARD und ARD Mediathek

Dienstag, 1. August:

China gegen England | Anstoß: 13 Uhr (MESZ), live im ZDF und in der ZDF Mediathek

Donnerstag, 3. August

Südkorea vs. Deutschland | Anstoß: 13 Uhr (MESZ), live im ZDF und in der ZDF Mediathek

Achtelfinale: 5. August bis 8. August

Viertel Finale: 11. und 12. August

Semifinale: 15. und 16. August

Finale: Sonntag, 20. August

Welcher Sender die jeweiligen K.-o.-Spiele übertragen wird, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Quellen: ZDF, Tischfussball