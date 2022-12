Frauen verklagen Apple und behaupten, AirTags hätten Exen geholfen, sie zu stalken

Apple wurde von zwei Frauen verklagt, die sagten, seine AirTag-Geräte hätten es ehemaligen Partnern und anderen Stalkern erleichtert, Opfer aufzuspüren.

Ab 29 US-Dollar (39 Cdn) haben AirTags einen Durchmesser von 3,2 Zentimetern und sind dazu bestimmt, in Schlüssel, Brieftaschen, Rucksäcke und andere Gegenstände gesteckt oder daran befestigt zu werden, damit Menschen diese Gegenstände finden können, wenn sie verloren gehen.

Aber Datenschutzexperten und Strafverfolgungsbehörden haben gesagt, dass einige Leute AirTags für kriminelle oder böswillige Zwecke verwenden.

In der vorgeschlagenen Sammelklage, die am Montag beim Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, sagten die Frauen, Apple sei seit der Einführung des sogenannten „stalkersicheren“ Geräts im April 2021 nicht in der Lage gewesen, Menschen vor unerwünschter Verfolgung durch AirTag zu schützen.

Die Kläger nannten AirTag „die bevorzugte Waffe von Stalkern und Missbrauchern“. Ihre Klage fordert nicht näher bezeichneten Schadensersatz für US-Besitzer von iOS- oder Android-basierten Geräten, die von AirTag verfolgt wurden oder wegen angeblicher Fahrlässigkeit von Apple „gefährdet“ sind, verfolgt zu werden.

Apple hat am Dienstag nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren reagiert.

Apple plant Geräte-Upgrades

Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat eingeräumt, dass „böse Schauspieler“ versucht haben, AirTags zu missbrauchen.

Im Februar kündigte Apple geplante Upgrades an, um das Auffinden der Geräte zu erleichtern und Benutzer schneller zu warnen, dass unbekannte AirTags möglicherweise „mitreisen“.

Eine Klägerin in der Klage vom Montag, Lauren Hughes, sagte, ihr ehemaliger Freund habe erfahren, wohin sie gezogen war, um ihm auszuweichen, nachdem sie einen AirTag in den Radkasten ihres Autos gelegt hatte.

Sie sagte, er habe später ein Foto eines Taco-Trucks aus ihrer neuen Nachbarschaft online gestellt und ein zwinkerndes Emoji mit dem Hashtag „#airt2.0“ eingefügt.

Die andere Klägerin, Jane Doe, sagte, ihr entfremdeter Ehemann habe sie verfolgt, nachdem sie einen AirTag in den Rucksack ihres Kindes gesteckt hatte.