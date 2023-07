Dutzende afghanische Frauen gingen am Mittwoch in der Innenstadt von Kabul auf die Straße, um gegen das Verbot von Schönheitssalons durch die Taliban zu protestieren. Berichten zufolge setzten Sicherheitskräfte Feuerwehrschläuche, Taser und Schrotflinten in die Luft ein, um den Protest aufzulösen.

Mindestens 60 Frauen nahmen an den Demonstrationen teil, die die Aufmerksamkeit des Sicherheitspersonals erregten, da öffentliche Proteste in Afghanistan selten vorkommen.

Ende Juni ordneten die Taliban-Behörden an, landesweit Tausende von Frauen betriebene Schönheitssalons innerhalb eines Monats zu schließen, mit der Begründung, die angebotenen Dienstleistungen seien vom Islam verboten.

„Die Taliban haben ein paar Frauen mitgenommen“

Von den Demonstranten geteilte Videos und Fotos zeigten viele Frauen, die Plakate mit der Aufschrift „Essen“, „Gerechtigkeit“ und „Arbeit“ trugen.

Der Protest dauerte bis in den frühen Nachmittag, als die Taliban eintrafen, um die Menschenmenge aufzulösen Bild: AFP/Getty Images

Einer der Demonstranten in der Butcher Street, einem beliebten Viertel für Schönheitssalons, trug ein Schild mit der Aufschrift „Nimm mir nicht mein Brot und mein Wasser“, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

In einem Video konfrontiert eine Frau einen Taliban-Sicherheitsbeamten und der Wachmann feuerte Wasserwerfer ab, um die Demonstranten zu zerstreuen. Im Hintergrund sind auch Schüsse zu hören.

„Wir wollten unser Recht auf Arbeit und die Aufhebung der Anordnung. Aber die Taliban reagierten mit Wasserwerfern und Luftschüssen und nahmen ein paar Mädchen mit“, sagte eine Schönheitskünstlerin der dpa.

UN-Mission sagt, gewaltsame Unterdrückung sei besorgniserregend

Taliban-Beamte standen für eine Stellungnahme zu den Protesten nicht zur Verfügung.

Unterdessen kritisierte die UN-Mission in Afghanistan das Vorgehen der Taliban bei der Entfernung der Demonstranten.

„Berichte über die gewaltsame Unterdrückung eines friedlichen Protests von Frauen gegen das Verbot von Schönheitssalons – die jüngste Verweigerung der Frauenrechte in Afghanistan – sind zutiefst besorgniserregend“, hieß es in einem Tweet.

Seit der Machtergreifung im Jahr 2021 verbietet die Regierung Mädchen und Frauen den Besuch von weiterführenden Schulen und Universitäten, verbietet ihnen den Besuch von Parks und Fitnessstudios und fordert sie zudem auf, sich in der Öffentlichkeit zu verhüllen.

