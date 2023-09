Es wird immer mehr. Stündlich wächst die Landschaft, die längst Rekorddimensionen erreicht hat. Das heutige Frauen-Derby im DFB-Pokal am Millerntor (18.30 Uhr) wird ein ganz großes Highlight. Ein Highlight für den Hamburger Sport!

Der Zeitpunkt ist einfach perfekt. Länderspielpause und somit keine Spiele der Zweitliga-Männer an diesem Wochenende, dazu traumhaftes Sommerwetter, ein ebenso großer wie toller Austragungsort und ein attraktives Duell.

Mehr als 17.000 Tickets für das Pokalderby wurden bereits verkauft

Der Kiezklub meldete mehr als 17.000 verkaufte Tickets für das prestigeträchtige Pokalspiel, das gestern Mittag live auf Sky übertragen wird. Angesichts des aktuellen Runs auf die Tickets könnte die Zahl deutlich steigen. Der bisherige Rekord für ein Frauenfußballspiel in Hamburg liegt bei 12.183, aufgestellt beim Länderspiel Deutschland gegen Schweden 2011 am Millerntor. Längst pulverisiert!

Drei Tribünen sind bisher geöffnet, die Südtribüne bleibt geschlossen. Das Stadion ist in drei Zonen unterteilt. Die fast ausverkaufte Gegengerade ist die Tribüne für die Heimfans. Auch die Ultras werden dort für gute Stimmung sorgen und haben zur Unterstützung aufgerufen: „Gemeinsam für den Derby-Sieg in der Gegengeraden!“ Laut HSV ist der Gästebereich auf der Nordtribüne mit 3200 Fans ausverkauft. An der Abendkasse wird es weiterhin 600 Sitz- und 150 Stehplätze geben. Der HSV empfiehlt, gemeinsam anzureisen und vom Hans-Albers-Platz zum Auswärtsblock des Stadions zu laufen. Bei der Tribüne handelt es sich um einen gemischten Bereich, der zum Verkauf steht, es könnten sich dort also neutrale Zuschauer, St. Pauli-Fans und eventuell auch einige HSV-Fans aufhalten.

Polizei in Alarmbereitschaft vor Derby HSV gegen St. Pauli

Der Kiezklub erwartet keine Sicherheitsprobleme, sondern ein fröhliches und friedliches Fußballfest. Die Polizei hingegen ist in Alarmbereitschaft. „Im Hinblick auf den Männerfußball ist das Fanverhältnis als feindselig anzusehen“, beurteilte MOPO die Lage. „Wir gehen davon aus, dass die polizeirelevanten Fangruppen auch morgen Abend in großer Zahl im Stadion sein werden.“

Die Konsequenz: „Um unkontrollierten verbalen oder gar körperlichen Auseinandersetzungen vorzubeugen, greifen wir daher auf unser bewährtes Betriebskonzept zurück, das eine strikte Lüftertrennung vorsieht. Dementsprechend sind wir aufgestellt.“

Fans, die Pyrotechnik zünden wollen, sollten sich darüber im Klaren sein, dass die vom DFB fälligen Bußgelder von den Frauenfußballabteilungen beider Vereine getragen werden müssten, was einen erheblichen finanziellen Verlust bedeuten würde.

Schon vor dem Anpfiff wird es höllisch laut. Wie am Millerntor üblich, sollten beide Teams zu den „Hells Bells“ laufen. Gänsehautgarantie – nicht nur auf dem Rasen.