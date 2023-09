Fans sehen sich einen Film in einem Kino in Shanghai an. Zukünftiges Publizieren | Zukünftiges Publizieren | Getty Images

Frauen befeuern Chinas Kinokassen, obwohl sie nur einen kleineren Anteil der Bevölkerung ausmachen – und Hollywood sollte dies zur Kenntnis nehmen. Laut Morning Consult, die zwischen dem 21. und 25. Juli 681 monatliche Kinobesucher befragte, stellen Frauen zwar weniger als die Hälfte der chinesischen Bevölkerung, aber 52 % der monatlichen Kinobesucher. Die über den Erwartungen liegenden Einspielausgaben chinesischer Frauen zeigen nicht nur einen kulturellen Wandel, sondern auch einen neuen Einstiegspunkt für amerikanische Studios. Hollywood hatte nach den Schließungen der Covid-19-Pandemie Schwierigkeiten, im Land wieder Fuß zu fassen, da China seine heimische Filmindustrie aufbaute und die Anzahl der in den Kinos zugelassenen ausländischen Filme begrenzte. Die Nutzung dieses neuen Trends weiblicher Kinogänger in China könnte eine neue Strategie für Hollywood sein. Morning Consult stellte fest, dass das weibliche Publikum in China genauso an Science-Fiction- und Actionfilmen interessiert ist wie das männliche Publikum, aber überdurchschnittlich an romantischen Komödien und Musicals interessiert ist. „Das spricht meiner Meinung nach dafür, warum ‚Barbie‘ kürzlich in diesem Land durchstarten konnte, wie es auch an vielen anderen Orten der Fall war“, sagte Kevin Tran, leitender Medien- und Unterhaltungsanalyst bei Morning Consult. Während Warner Bros.‘ Bisher hat „Barbie“ in China nur etwa 35 Millionen US-Dollar eingesammelt. Tran schlägt vor, dass die Studios versuchen könnten, aus einer Bevölkerungsgruppe Kapital zu schlagen, die auf dem Markt unterversorgt ist. „Die Kaufkraft von Frauen in China nimmt seit mehreren Jahren zu“, erklärte Tran. „Weniger Frauen heiraten. Ich glaube also, dass es einfach mehr Unabhängigkeit gibt, und da China immer noch ein Land ist, das traditionelle Geschlechterrollen priorisiert hat, bleibt mehr Zeit für Freizeit und andere Dinge als die häusliche oder häusliche Pflege von Verantwortlichkeiten. … Damit sie andere Dinge tun können, wie zum Beispiel ins Kino gehen oder einfach Geld für sich selbst ausgeben, auf eine Weise, die sie vorher vielleicht nicht konnten.“

Morning Consult wies darauf hin, dass seine Umfrage ergab, dass 32 % der chinesischen Frauen angaben, im Juli dreimal oder öfter ins Kino zu gehen, verglichen mit 27 % der Männer. „Angesichts der Schwierigkeiten, mit denen ausländische Studios konfrontiert sind, wenn es darum geht, spezifische kulturelle Normen und Bezüge zur Popkultur in China festzulegen, könnte es für US-Studios sinnvoll sein, als längerfristige Strategie stärker in chinesische Produktionen von Musicals und romantischen Komödien zu investieren“, schrieb Tran sein Bericht. „Diese Investitionen wären eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Pläne der Studios mit Genres über die typischen Action-Blockbuster mit großem Budget hinaus, auf die sie sich traditionell für den weltweiten Kassenerfolg verlassen haben, ausgewogen sind.“ Tran sagte, dass Hollywood sein Drehbuch nicht komplett umschreiben sollte, um den filmischen Neigungen eines Landes gerecht zu werden. Schließlich hat das amerikanische Publikum Studios dafür gerügt, dass sie Szenen aus Filmen verändert oder sogar herausgeschnitten haben, um den chinesischen Zensurregeln gerecht zu werden. Um in China vertrieben und gezeigt zu werden, müssen Filme von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden und können zensiert werden, wenn sie Inhalte enthalten, die nach Ansicht der Behörden die sozialistischen Grundwerte des Landes verletzen oder seinem nationalistischen Image schaden. Mehrere große Blockbuster, darunter Marvels „Black Widow“, „Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe“, „Thor: Love and Thunder“, „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ und Sonys „Spider-Man: No Way“. Home“ waren aus chinesischen Kinos ausgeschlossen.