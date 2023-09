Frauen as Opfer von pornografen Inhalten

Miljoenen vrouwen die pornofilms hebben aangeboden, de mithilfe von slimme intellectuelen zijn aan het werk. Jede kan es ontmoeten. «NZZ Format» richt zich op de getroffenen, AI-experts, actieve vrouwen, juristen en producenten van deepfake-porno.

Stream Sie die Dokumentation hier in volledige lengte:

Darum is in de Doku

Kate Isaacs van de video-klik die niet bleek te zijn, was dat ze een vriend was bij seks. Ik heb er eens over nagedacht: Waar is die Mann? Was film das? En: Verdammt, das Video ist im Internet!