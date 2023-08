Einer Frau aus Cook County wurde vorgeworfen, eine geladene Waffe in das Gerichtsgebäude von DuPage County gebracht zu haben, teilten die Behörden mit.

Laut einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft von DuPage County erschien Suheir Barham, 47, aus dem 9100er Block der Melvina Avenue, Oak Lawn, am 27. Juli bei einer Anhörung zur Kaution, bei der Richter Joshua Dieden die Kaution auf 100.000 US-Dollar festsetzte.

Barham wird in einem Fall des rechtswidrigen Gebrauchs einer Waffe in einem Gerichtsgebäude und in einem Fall des schweren rechtswidrigen Gebrauchs einer Waffe angeklagt. Barham hinterlegte am 28. Juli die erforderliche Kaution in Höhe von 10.000 US-Dollar und wurde aus der Haft entlassen.

Am 27. Juli stellte Barham gegen 9:01 Uhr ihren Rucksack auf den Metalldetektor am Förderband und passierte die Sicherheitskontrolle im Gerichtsgebäude von DuPage County. Als Barhams Rucksack durch den Metalldetektor ging, entdeckte ein Stellvertreter des Sheriffs angeblich eine Schusswaffe im Rucksack. Der Stellvertreter holte eine geladene Sig Sauer 9-mm-Handfeuerwaffe mit einer Kugel im Patronenlager aus dem Rucksack. Zu diesem Zeitpunkt nahmen die Beamten Barham in Gewahrsam.

„Ich lobe das Büro des Sheriffs von DuPage County für seine Führungsarbeit in diesem Fall“, sagte Robert Berlin, Staatsanwalt von DuPage County, in der Pressemitteilung. „Jeden Tag empfängt der DuPage County Government Complex, zu dem auch das County Courthouse gehört, Tausende von Besuchern. Diese Personen haben das Recht, sich bei der Abwicklung ihrer Geschäfte mit dem Landkreis sicher zu fühlen. Darüber hinaus sollten sich die Mitarbeiter von DuPage County bei der Arbeit keine Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen. Während wir im Bezirkskomplex sind, vertrauen wir alle auf das Büro des Sheriffs, wenn es um unsere Sicherheit geht, und ich vertraue voll und ganz auf Sheriff (James) Mendrick und sein Team, dass wir uns hier auf unser Geschäft konzentrieren können und uns keine Sorgen um unsere persönliche Sicherheit machen müssen.“

Barhams nächster Gerichtstermin zur Anklageerhebung ist für den 21. August geplant.