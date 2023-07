Maya Forstater verlor ihren Job, weil sie erklärte, dass „Männer sich nicht in Frauen verwandeln können“

Ein britisches Gericht hat einer Frau, die ihren Job verloren hat, weil sie getwittert hat, dass Transgender-Frauen biologisch männlich seien, mehr als 100.000 Pfund (127.000 US-Dollar) zugesprochen. Sie behauptete, dass sie wegen des Festhaltens diskriminiert worden sei „völlig gewöhnliche Überzeugungen über die materielle Realität von Sex.“

In einem am Freitag ergangenen Urteil ordnete ein in London ansässiges Arbeitsgericht an, dass das Centre for Global Development (CGD) an Forstater 91.500 £ als Entschädigung für Verdienstausfall und emotionalen Schaden sowie 14.900 £ an Zinsen zahlen muss, was einer Gesamtsumme von 14.900 £ entspricht 106.400 £.

Forstater arbeitete 2018 als Forscherin und Steuerexpertin für das GCD, als sie eine Reihe von Tweets veröffentlichte, in denen sie die Pläne der Regierung kritisierte, den Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihr Geschlecht nach Belieben legal zu ändern.

„Das innere Gefühl eines Mannes, eine Frau zu sein, hat keine Grundlage in der materiellen Realität“ schrieb sie in einem Tweet, bevor sie Transgender-Frauen mit Rachel Dolezal verglich, einer amerikanischen Universitätsdozentin und Aktivistin, die vorgab, schwarz zu sein, während sie als Präsidentin einer Ortsgruppe der National Association for the Advancement of Coloured People (NAACP) in Washington fungierte.









In einem anderen Tweet zeigte sich Forstater überrascht darüber, wie „Kluge Menschen, die ich bewundere … verstricken sich, um nicht die Wahrheit zu sagen, dass Männer sich nicht in Frauen verwandeln können.“

Forstaters Arbeitsvertrag wurde 2019 nicht verlängert und sie verlor ihr Stipendium am GCD. Sie gewann 2021 eine Berufung gegen die Denkfabrik, als ein Gericht entschied, dass ihre Tweets nicht zulässig seien „versuchte nicht, die Rechte von Trans-Personen zu zerstören“ und dass sie aufgrund ihrer Meinung zu Unrecht diskriminiert wurde. Schadensersatz wurde ihr allerdings erst am Freitag zugesprochen.

„Mein Fall hat die institutionalisierte Diskriminierung und den routinemäßigen Missbrauch und die Beleidigung von Menschen mit ganz normalen Ansichten über die materielle Realität von Sex aufgedeckt.“ sagte sie in einer Erklärung. „Ich und viele andere Menschen mit geschlechtskritischen Überzeugungen waren Opfer und nicht Täter von Diskriminierung, die durch Bigotterie angeheizt wurde.“

Der Fall Forstater erregte in den britischen Medien große Aufmerksamkeit, und die 49-jährige Forscherin wurde öffentlich von der „Harry Potter“-Autorin JK Rowling unterstützt, einer Feministin mit ähnlichen Ansichten zum Thema Geschlecht.

Die britische Regierung hat ihre Pläne, Menschen die legale Änderung ihres Geschlechts ohne medizinische Diagnose im Jahr 2020 zu ermöglichen, auf Eis gelegt. Schottland hat im Dezember ein Gesetz verabschiedet, das es jedem über 16 Jahren erlaubt, sein Geschlecht nach Belieben zu ändern, doch das Gesetz wurde von Premierminister Rishi blockiert Sunak im Januar.