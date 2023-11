​Frau stirbt an den Nebenwirkungen des beliebten Abnehmmedikaments Ozempic​

Ozempic (Semaglutid) kann durch verschiedene Mechanismen zur Gewichtsabnahme bei Personen mit Typ-2-Diabetes beitragen. Es gehört zur Klasse der GLP-1-Rezeptor-Agonisten, die den Blutzuckerspiegel senken und gleichzeitig die Gewichtsabnahme fördern. Semaglutid stimuliert die Insulinausschüttung und hemmt Glucagon, was zu vermindertem Appetit und verminderter Nahrungsaufnahme führt. Es verzögert auch die Magenentleerung und sorgt so für ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl. Darüber hinaus kann es das Belohnungszentrum des Gehirns beeinflussen und das Verlangen nach kalorienreichen Lebensmitteln verringern. Diese kombinierten Effekte können bei Personen, die Ozempic einnehmen, zu einem allmählichen und anhaltenden Gewichtsverlust führen, was es zu einer wertvollen Option für Menschen mit Diabetes und dem Wunsch macht, ihr Gewicht zu kontrollieren.