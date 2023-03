tz Welt

Eine Frau heeft zich beziggehouden met Dachboden en vond Knochen, die ze schon zur Mülltonne. Maar sie wendet sich an Archäologists. Diesestellen fest: Es acts sich unter andersem um Mammutknochen.

München/Soest – Wissen Wat dacht u van, was alles op dit moment goed? Eine Frau aus Soest heeft een overkoepelende dekking, als ze ingesloten zijn. In één van de Kiste-tauchten Knochen eines Mammuts auf. Solche ungewöhnlichen Funde kommen immer wieder mal vor. Dus een groot deel van een lange Zentimeter lang Megalodon-Zahn en een strand, van een Urzeit-Hai gehörte. En auch die Frau aus Soest had 15.000 Jahre alte Knochen in handen.

Sensationsfund auf dem Dachboden: Frau wollte Mammut-Knochen schon wegschmeißen

“I hab ihn schon zu den Mülltonnen gestellt”, zei Simone Grundmann über den Zehntausende Jahre alten Fund. Als ze zich in de buurt van een andere kaart bevinden met een kans om maar niet te winnen, is het een glückliche Fügung van de stad Soest in NRW. Als Grundmann het Fonds omschrijft als een Expertinnen der Stadtarchäologie, is het duidelijk dat de Knochen een groot aantal meeldraden hebben. Vielleicht von einem Elefanten?

„Ik heb nooit de kans gehad om te reizen, dat was Älteres ist“, erzählte Archäologin Julia Ricken. Maar die Analyses zeiden: Es handelde sich um Überreste unter andersem eines Wollhaarmammuts. Die Knochen sinds minder dan 15.000 Jahre alt – der älteste Fund auf dem Stadtgebiet. “Einfach schön, dass dass da so eine runde Sache rausgekommen ist”, zei Grundmann. Dus lass sich auch die Erinnerung an den eigentlichen Finder, ihren im Jahr 2015 verstorbener Vater Franz-Josef wieder aufleben.

Archäologe Julia Ricken (l) en de Finderin Simone Grundmann schauen sich die Knochen een van 15.000 jaar alten Wollhaar-Mammuts an. © Guido Kirchner/dpa

Ze hebben im vergangen Herbst – “Energiekrise sei Dank” – den Dachboden ihres Einfamilienhauses gedämmt and dafür entrümpelt, erzählte Grundmann. Bald hatte sie den Karton mit den Knochen vor den Füßen. “Mein Vater hat mir irgendwann davon erzählt, aber ich hab auch nicht mehr darüber nachgedacht”, zei Grundmann. Ik heb in de jaren 80 een Baumschule in Soester Norden betrieben en sei beim Baggern auf die Knochen gestoßen. Er zijn verschillende manieren om geld te verdienen, herinnerde Grundmann zich. Dazu kam es aber nicht. “Vielleicht heeft een Bauchgefühl gehabt. Er hat sie ja wohl nicht umsonst da oben aufgehoben“, sagte sie.

Sensationsfund auf dem Dachboden: Knochen eines Mammuts en von drie andere Tieren

Alle items zijn beschikbaar: “Schmeiß die Dinger weg”, erzählte sie. “Aber das fühlte sich nichtrichtig an.” Stattdessen bracht ze die Knochen zur Stadtarchäologie. Spezialisten hätten herausgefunden, dass es sich um Knochen eines Wollhaarmammuts, eines Wollhaarnashorns en eines Steppenbisons handvat, door Archäologin Ricken erzählte. Als je tenminste 15.000 jaar alt. Zu der Zeit seien Mammuts in der Gegend ausgestorben. Die Funde kan niet anders zijn. Genau datiert wurden sie angesichts der dafür nötigen teuren Analyse voor het eerst.

Archeologe Julia Ricken (l) en de vinder Simone Grundmann, sterven de Knochen auf ihrem Dachboden gefunden hoed. © Guido Kirchner/dpa

Als er meerdere manieren zijn waarop de archeologie is gebaseerd, is het zo: Der Fundort müsse nicht der genaue Ort des Todes sein. Ofschoon andere fondsen de mogelijkheid bieden om te handelen, kunnen de Knochen van de Eiszeit im Erdreich durcheinandergewirbelt wurden. Die Knochen sollen nach Angaben von Ricken möglichst bald im städtischen Burghofmuseum ausgestellt zijn. “Ich glaube, mein Vater schmunzelt sich einen da oben”, zei Grundmann.

