Rostock. Die Polizei in Rostock hat vermutlich eine Entführung verhindert. Ein Zeuge habe den Beamten mitgeteilt, dass drei unbekannte Männer am Sonntagmorgen vor einem Hotel in der Rostocker Südstadt eine Frau mit einem Baseballschläger geschlagen und gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt hätten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach einer Großfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Polizeihubschrauber konnten die Frau, mehrere Fahrzeuge und ein Tatverdächtiger gefunden werden.

Nach Informationen der „Ostsee-Zeitung“ entdeckten Polizisten das Opfer der mutmaßlichen Entführung in der Nähe des Bahnhofs. Die junge Frau sprach selbst mit der Polizei und fragte, ob sie nach ihr suche. Ob sie sich aus dem Fluchtwagen befreite oder freigelassen wurde, ist noch unklar. Offenbar erlitt sie keine Verletzungen und wurde zur Befragung auf eine Polizeiwache gebracht.

War es ein Beziehungsakt?

Die „Ostsee-Zeitung“ berichtet unter Berufung auf Ermittler, dass es sich um eine Beziehungstat handeln könnte: Die junge Frau soll mit einem anderen Mann in einem Hotel übernachtet haben. Als ihr Partner davon erfuhr, soll er sie aus Rache angegriffen haben.

Die Verdächtigen wurden festgenommen. Die Kriminalpolizei prüft nun die Einleitung eines Strafverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Zu Alter, Nationalität und Verletzungen der beteiligten Personen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

RND/dpa/seb