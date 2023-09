Frau in Alsdorf mit Armbrust angeschossen und schwer verletzt

Tatort: ​​Aus einem Haus in der Alsdorfer Wichernstraße wurde mit einer Armbrust auf eine Frau geschossen, die sich in der Straße Im Brühl aufhielt. Sie wurde schwer verletzt. Foto: dmp presse/Ralf Roeger

Exklusiv Alsdorf Mitten in der Nacht macht sich in Alsdorf eine Fußgängerin auf den Weg. Plötzlich trifft sie ein Pfeil. Mordermittlungen.

Nach Informationen unserer Zeitung ereignete sich dieses Szenario in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alsdorfer Stadtteil Mitte. Demnach war das Opfer kurz vor halb zwei unweit der Alsdorfer Burg in der Straße Im Brühl unterwegs. Der Pfeil traf sie dort in einem Wohngebiet. Er soll mit einer Armbrust abgefeuert worden sein.