Frau immer wieder von ihrem eigenen Auto überfahren

Eine Autofahrerin in der Schweiz wurde mehrfach von ihrem eigenen Fahrzeug überfahren. Der 45-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sie habe ihr Auto in St. Gallen mit laufendem Motor stehen lassen, vermutlich um etwas abzuladen, teilte die Stadtpolizei am Freitag mit.

Was genau danach geschah, ist trotz mehrerer Zeugen noch unklar. Als das Auto herunterrollte, sagte die Polizei, die Frau habe sich hinter ihr Fahrzeug gestellt und versucht, es anzuhalten. Nach wenigen Metern stürzte sie jedoch und wurde von dem Auto überrollt.

Auto überrollt Frau dreimal

Nach Angaben der Polizei rollte das Auto weiter rückwärts und kollidierte mit einem anderen am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Das Auto der Frau bewegte sich daraufhin wieder vorwärts und überrollte sie erneut. Als das Auto gegen einen Bordstein prallte, rollte es erneut rückwärts und traf die Frau erneut.