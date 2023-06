Einer Frau wurde auf einem Flughafen in Bangkok, Thailand, das Bein amputiert, nachdem es in einem Laufband eingeklemmt war. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, fiel das Bein des 57-jährigen Passagiers aus Thailand am Donnerstag aus noch ungeklärten Gründen unter das Ende des Laufbandes am Flughafen Don Mueang. Rettungskräfte konnten die Reisenden nicht aus ihrer Lage befreien, der Frau musste nach Angaben der Flughafenverwaltung schließlich von einem Ärzteteam das Bein oberhalb des Knies amputiert werden.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Flughafenchef Karun Thanakuljeerapat sprach auf einer Pressekonferenz zu dem Unfall sein „tiefes Beileid“ aus. Er betonte, man werde dafür sorgen, „dass ein solcher Unfall nicht noch einmal passiert“. Der Flughafen werde die medizinischen Kosten der Frau vollständig übernehmen, sei gleichzeitig aber offen für Verhandlungen über weitere Entschädigungen, hieß es.

Online veröffentlichte Bilder zeigten, wie der untere Teil des Beins eingeklemmt wurde. An einem neben ihr liegenden Koffer fehlten zwei Räder. Nach Angaben des Flughafenchefs wurden die Kofferräder unter dem Laufband gefunden, es sei jedoch unklar, in welchem ​​Zusammenhang sie mit dem Unfall stünden. Das Laufband war verschlossen, ein Ingenieurteam ermittelt derzeit die Unfallursache.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Bereits 2019 wurde am selben Flughafen der Schuh eines Passagiers beschädigt, nachdem er in einem Laufband hängen geblieben war.

RND/sz