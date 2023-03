tz Welt

Van: Vivian Werg

Deel

Influencer Sofi Maure is stiekem geheim. Maar langer Dauer ist die Ehe nicht – nur einen Tag später zal sie schon wieder die Scheidung.

München – Selbst ist die Braut: Im Februar gab die 25-jarig bestaan ​​en de erfgenaam mit sich selbst in ihren sozialen Medien bekannt. Meer dan 500.000 volgers op Twitter en Instagram reageerden. Als je wilt dat je Selbstliebe beglückwünschen, zien andere darin den Drang nach mehr Aufmerksamkeit.

Maure postet een afbeelding van sich im weißen Hochzeitskleid en een lange tijd Schleier en schreibt, dat zou een eigen Hochzeittorte gebacken hoed kunnen zijn. „Heute, in den unwirklichsten Momenten meines Lebens, habe ich ein Hochzeitskleid kauft und eine Hochzeitstorte gebacken, um mich selbst zu heiraten“.

Frau heiratet sich selbst: Ehe hält keine 24 Stunden

Maar ben nächsten Tag soll alles schon wieder vorbei sein. Wie der Nachrichtensender Keer nu Nieuws bericht, stop de Solo-Braut Stunden später en uw eigen Gesellschaft nicht mehr aus en postet auf of the sozialen Medien, dat zou kunnen zijn dat u over de Scheidungsprocedere informiere beschikt. „Ich bin einen Tag mit mir zelfverzekerd en stop es nicht mehr aus. Ich schaue, wie es mit der Scheidung aussieht, für alle Fälle“.

En zo snel reageren ihre Follower auf das Tweet-Update der Argentinierin:

“Es gibt eine Express-Scheidung in den ersten 3 Monaten der Ehe, also mach dir keine Sorgen.”

“Ich hoffe, du hast einen guten Anwalt”.

“Alles voor een Tweet en Aufmerksamkeit”

“Dus kan niet anders dan uitstaan”

In de VS is het zo dat elke beslissing een van de volgende dagen is – Weigh einer dummen Aktion.

Selbst ist die Frau: Der Trend zur Selbsthochzeit – verboten in Deutschland

Aber Sofi Maure is niet de eerste Frau, die in het geheim geheim blijft. In Brazilië heiratete een model sich selbst en auch prominente Persönlichkeiten wie Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez of Topmodel Adriana Lima haben sich bereits sich selbst das Ja-Wort gegeben. Lima schrijft 2017 op Instagram: „Der Ring ist symbolisch, ich verspreche mich damit mir selbst und meinem Glück und ich bin mit mir verheiratet.”

In een interview met de Rolling Stones werd Gomez geciteerd door Selbsthochzeit en ihrem 30. Geburtstag stattfand. “Ik dacht ooit, dass ich bis zu meinem 30. Geburtstag verheiratet sein würde. Ook schmiss ich mir eben sebst eine Hochzeit.”

Der Trend zur Selbsthochzeit, auch Sologamie genannt, is populair in de VS. In Duitsland jedoch verboten. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) definieert eine Ehe als zwischen zwei Personen schlossene Lebensgemeinschaft. Paragraaf 1353 luidt voor: „Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit schlossen.“ (Vivian Werg)