Momir Takak

Dus als je een Cadbury-product koopt, kun je 100 jaar andere verpakkingsmachines gebruiken. © AFBEELDING / UIG

Eine Frau renoveert in Engeland met Badezimmer en macht im Boden eine verblüffende Entdeckung. Wie sich herausstellt, een wahrlich “geschichtsträchtiger” Fonds.

Plymouth – Een man die Wohnung of dat huis renoveert, kommt nicht überraschende Dinge zum Vorschein. Die Funde kon in Vergessenheit worden gemaakt, wie een soort Monopoly-Brett onder een Teppich, of een andere groep, wie een Kinderskelett in een andere Holzkiste.

Een vrouw in Engeland heeft in de jahren van 1930 een aanval gehad op de renovierung in de jaren 1930, die huizen met een ‘außergewöhnlich’ gemacht van het merk heeft gebouwd. Als Emma Young uit Plymouth den Dielenboden en Badezimmers im Obergeschoss herausriss, fan en sie etwas, was zunächst wie Müll aussah, rapporteerde over het Britse Boulevardblatt Dagelijkse mail. Een Müll dacht auch een paar uit de VS, als es bei Renovierungsarbeiten eine Tüte aus dem Jahr 1959 fand. In der Verpackung verstoppen zich tatsächlich Pommes von McDonald’s.

Frau renoveert Haus und findet fast 100 Jahre alte Schokoriegel-Verpackung

Dann wiste de Staub en fand een “schöne, lilafarbene Papphülle” voor, worauf zu lesen war: Cadbury’s Dairy Milk. Jonge wusste nicht toch, was sie da fand. Cadbury’s oorlog in Begriff. Het is een Süßwarenhersteller. Ook zwierf sie sich an das Unternehmen. Als de Mutter zweier Kinder, dat is sich um einen Schokoriegel geacteerd, der zischen 1930 en 1934 regestellt oorlog.

Jonge oorlog fassungslos. Im Boden ihres Hauses schlummerte een nahezu 100 Jahre veranderen Schokoriegel, genauer gesagt die leere Verpackung des Snacks. “Was mich sehr verblüfft hat, war sein Zustand. Het is in ieder geval zo goed dat je standhoudt en een pagina is makellos – man würde nicht glauben, dass es fast 100 Jahre alt war“, zei de 51-Jährige dem British Boulevardblatt. Lediglich eine Seite sei etwas von Mäusen angeknabbert gewesen, schwärmte die Schokoladenliebhaberin.

Fund mit Geschichte beeindruckt: Fast 100 Jahre alter Schokoriegel costete damals sechs Pence

Die Frau vermutet, dass der Schokoriegel von onem Arbeiter vernascht be war, während das Haus gebaut wurde. “Es ist mehr als eine Verpackung, es ist ein bisschen Geschichte”, zei Young. „Es hat einen hohen sentimentalen Wert. Ich Denke, es mussvielleicht en mit dem Datum van Fundes en die Badezimmerwand gehängt.

Auch der Hersteller Cadbury, den es heute noch gibt, zei sich über den Fund begeistert. “Wir were hocherfreut, die Freude zu sehen, dieses Stück Cadbury-Geschichte heeft gebracht! Als geloofwaardige Schokoladenmarke der Nation hat Cadbury een van de rijken Erbe en is het snel 200 Jahren Teil van de Britse cultuur en de Britse erbes“, teilte een Sprecher mit. Damals costete der Riegel zoekt Pence. Geschichtsträchtig war auch een Maya-Schatz, der in een Bauernhaus in Sachsen-Anhalt ausgegraben wurde. (M)