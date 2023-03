Frau ersteigert Haus in Dorf für 5.555 Euro – en vond het geld

tz Welt

Van: Zulal Akar

Deel

Een Amerikaanse Amerikaan heeft een huis in een sizilianischen dorp – voor nu 5.555 Euro. War das alldings nicht geplant.

Sambuca – Meredith Tabbone dacht dat het geen oorlog zou zijn, maar Leben für immer zu change. In april 2019 is de US-Amerikaner in een huis in Italië geboren. Ausgerechnet in Sambuca, Sizilien, wo ihr Urgroßvater geboren wurde. Nur per Zufall erfuhr sie im Vorfeld von der Auktion. Weil fünf ihre Lieblingszahl ist, bot Tabbone 5.555 Euro. Het huis heeft een huisnummer van 5.500 dollar in één week.

Frau ersteigert Haus in Italien: „keine hochdurchdachte Entscheidung“

En es vastklampt een bisschen wie een geschichte, die man zo auch bij Netflix & Co. vind könnte. Denn in Sambuca vond de Frau uit Chicago schließlich in haar geluk.

“Es war keine hochdurchdachte Entscheidung”, zie je in een Instagram-video. Zie de veiling. En als er een spontaan gevoel ontstaat, wordt het als goudrichtig beschouwd.

Meredith Tabbone hoed per Zufall ihr Glück in Italien gefunden. © Instagrammeredith_tabbone

Neu-Italienerin rät anderen, nicht auf den perfecten Augenblick zu warten

Het is niet de overtreding die een einzige Ausländerin maakt, die nach Sizilien Auswandert en een huis vernieuwt. Laut focus.de zeigen immer mehr Menschen von ihren erfolgreichen Hausprojekten in Sizilien. Inzwischen, Tabbone is eigenaar van de Italiaanse Staatsbürgerschaft. Im Gespräch mit chicago.suntimes.com rät sie allen mit ähnlichen Träumen: „Het is wie alle anderen schweren Dinge, die man tun möchte – wanneer du auf den perfecten Augenblick wartest, wird es nie doorgevoerd. Als je eerste keer begint, is de rust verdwenen“.

Een Lebenstraum heeft een 81-jaars duo uit Texas met een welvarende Weltreise. In 80 Tagen wollen sie alle Kontinente bereisen.