tz Welt

Van: Franziska Schuster

Deel

Natuurlijke schoonheid of nep? Eine Frau bekritiseert auf TikTok, dat Beautyfilter steeds realistischer wordt. © Screenshot BW24/TikTok/sogehtononlinedating

Geschwungen Wimpern en makellose Haut: Dank Filtern sieht jedes Foto perfect aus. Eine Frau zegt in een TikTok-video, die werkt verontrustend zo mancher Filter.

Stuttgart – Schönheit ligt im Auge des Betrachters, dus sagt man. Dat internet met Mittlerweile-aldingen een groot deel van de anteil-daran was, was ook erg interessant. Die Möglichkeiten der Bildbearbeitung sind unerschöpflich. Perfecte schwunggene Wimpern, een mooie neus of volle lippen. Mits gerichte Beauty-Filter kan jeder angebliche Makel ausradiert zijn. Op sociale media werd Filter für Photos, Videos und Stories eingesetzt. Op Instagram lieten TikTok en Co. een perfect gestyte en makellose Gesichter entgegen zien.

Viele Influencer verspreidde zo’n mentaliteit, zoals anderen gebruikers suggereren, man solle immer glücklich sein. Hoewel Druck altijd positief is over het denken, kunnen de psyche van Nutzern extreem schadelijk zijn: “Toxic Positivity” (zu Deutsch: toxische Positivität). Einen ähnlich schädlichen Einflussssss auch the besagten Schönheits-Filter haben. Inzwischen sind diese alldings kaum noch als enige zu herkennen. Die sie unglaublich werkt echt, zegt nu een TikTok-video. Eine Frau filmt zichzelf met de „Bold Glamour“-Filter und ist sprachlos. “Wieso gibt es solche Filter at all?”, schrijft sie verärgert zum Video.

TikTokerin bekritiseert onrealistisch Schönheitsfilter: „Hört auf, euch damit zu vergleichen“

“Ganz ehrlich, dieser Filter is absoluut ziek. Der sieht zo unfassbar echt aus”, begint “sogehtonlinedating” ihr Video. Die Augenbrauen zonder perfecte make-up, Haut sowie Lidschatten en make-up zonder make-up. Maar het “Bold Glamour”-filter viel op TikTokerin ganz en gar nicht. „Kein Mensch sieht so aus“, zei sie. “Das ist einfach nur krank.” Als je volger bent, kun je het filter niet gebruiken om te gebruiken en te appliceren: “Hört auf, euch damit zu vergleichen. Denn dat is niet echt.”

Kurz darauf zei dat die TikTokerin ohne Filter, ganz ohne valse make-up en deutliche blasser. Als u zich ervan bewust bent dat u uw huis moet openen. “Dat is de realiteit. De ander is alleen maar ziek.” Deskundigen waarschuwen voor “Blackout-Challenge” op TikTok, of het nu gaat om kinder- en jugendliche bis zur Bewustlosigkeit würgen en dabei filmen. De gefährliche trend is een van de meest populaire.

Mit ihrem Video lijkt te zijn aangetast door zenuwen. Meer dan 3.000 reacties op de Beitrag (stand: 3 maart 2023). Viele stimmen zu, dass solche Filter zu weit gehen. „Ich mein, du siehst auch ohne gut aus. Aber der Unterschied ist diesmal heftig“, schrijft een gebruiker. Nog een stimmt zu: „Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Schone kras, der Filter.”

“Kann keine Filter mehr sehen”: gebruiker loben video en bericht

Viele Opmerkingen over video en seine Message dahinter. “Leidermessen met messen zijn allemaal scherp geprijsd. In sociale media werkten onze eigen voorkeuren. Dank! Iemand anders schrijft: “Vielen Dank für dieses Video. Ik kan en zal filters en nepfoto’s/video’s meer zien.” Andere vondsten zijn nicht verwerflich, den Filter zu om te gebruiken. “Gibt Filter, die vale gebruikt, die weitaus onrealistischer aussehen, het is niet zo dat een Hype draus gemacht”, merkt een Nutzerin op. “Dieser sieht aus wie gut schminkt.”

Die vele TikTok-trends hebben een positieve invloed gehad op de psyche die ze hebben gehad, zeggen ASMR-video’s. Als je films maakt met Beispiel-hoofdrolspelers, kunnen ze verschillende Geräusche-producten maken.