Die Einwohnerin von Kolomna erlitt Verbrennungen, als sie bei starkem Regen an einem Elektroroller vorbeiging

Bei einer Sturzflut in der russischen Stadt Kolomna am Freitag erlitt eine Anwohnerin Verbrennungen an den Füßen, als Berichten zufolge ein Blitz in einen in der Nähe geparkten Elektroroller einschlug. Der Vorfall wurde auf Video festgehalten und machte schnell in den sozialen Medien die Runde.

In Kolomna, in der Region Moskau südöstlich der russischen Hauptstadt gelegen, kam es am Freitagabend zu starken Winden und sintflutartigen Regenfällen. Der Regenguss führte dazu, dass mehrere Straßen mit Wasser verstopft waren. Ein online veröffentlichtes Video zeigte mehrere Menschen, die versuchten, den trockenen Boden zu erreichen, als der Blitz einschlug.

Die Frau sitzt im Wasser und kann sich nicht alleine bewegen. Ein junger Mann hebt sie hoch und trägt sie zu den umliegenden Rettern.

„Nach Angaben der Frau traf der Blitz den Roller, an dem sie vorbeiging. Sie wurde mit Verbrennungen an den Füßen ins Bezirkskrankenhaus gebracht.“ Das teilte das regionale Ministerium für Notsituationen in einer Pressemitteilung mit.

Ein Blitz schlug auch in ein Haus im Moskauer Vorort Domodedowo ein und setzte das oberste Stockwerk in Brand. Der Regenguss verursachte weitere Verwüstungen im Verkehr in der russischen Hauptstadt und führte an einem Freitagabend zu einer Unterbrechung des Taxidienstes.