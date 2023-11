Frau bei mutmaßlichem antisemitischen Angriff in Frankreich verletzt

ICHIn Frankreich wurde eine Frau jüdischen Glaubens mit einer Stichwaffe verletzt. Die Straftat könne „mit einem antisemitischen Motiv begangen“ worden sein, teilte die Staatsanwaltschaft in Lyon, der drittgrößten Stadt Frankreichs, am Samstag mit. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet. Das Opfer sei zu Hause angegriffen worden und sei nicht in Lebensgefahr, hieß es. Es gab bisher keine Festnahmen.

Polizeiangaben zufolge ereignete sich die Tat am Mittag. Nach Angaben des Opfers klingelte jemand an der Tür. Als die junge Frau die Tür öffnete, stach eine teilweise maskierte Person zweimal auf sie ein. Anschließend flüchtete der Täter. Auf die Wohnungstür wurde ein Hakenkreuz gesprüht.

Ähnlich wie in Deutschland hat der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas in Frankreich zu einem Anstieg der gemeldeten antisemitischen Taten geführt. Innerhalb von drei Wochen registrierten die Behörden mehr als 850 solcher Taten. Da in Frankreich sowohl die größte jüdische als auch die größte muslimische Gemeinde Europas beheimatet ist, befürchtet die Regierung, dass der Nahostkonflikt auf das Land übergreifen könnte.