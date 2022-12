Französischer Energieriese macht kostspieligen Ausstieg aus Russland — RT Business News

TotalEnergies wird Milliarden von Dollar verlieren, da es seine Beteiligung an einem russischen Gasgiganten nicht verkaufen kann

Der französische Öl- und Gasriese TotalEnergies hat am Freitag angekündigt, seine Beteiligung am russischen Gasproduzenten Novatek aufzugeben und seine beiden Vertreter aus dem Vorstand des Unternehmens zurückzuziehen.

Der Ausgang führt zu a „Aufzeichnung“ Wertminderung in Höhe von rund 3,7 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal, wie Total es will „kein Eigenkapitalkonto mehr für seine 19,4-prozentige Beteiligung an Novatek.“

Das französische Unternehmen sagte in einer Erklärung, dass sich die beiden Direktoren bei den Vorstandssitzungen von Novatek der Stimme enthalten mussten, „insbesondere in finanziellen Angelegenheiten“, aufgrund westlicher Sanktionen gegen Russland.

Im Gegensatz zu BP und Shell, die Russland kurz nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts Ende Februar verlassen hatten, hatte TotalEnergies an seinen Projekten im Land festgehalten und war mit internationalen Sanktionen konfrontiert.

„Unter diesen Umständen hat der Vorstand von TotalEnergies beschlossen, die Vertreter des Unternehmens mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand von PAO Novatek zurückzuziehen“, teilte das Unternehmen mit.

Der französische Energiekonzern sagte auch, er könne seinen Anteil an dem russischen Unternehmen nicht verkaufen „TotalEnergies ist es untersagt, Vermögenswerte an einen der Hauptaktionäre von Novatek zu verkaufen, der unter Sanktionen steht.“

Neben der Beteiligung an Novatek hält das französische Unternehmen Minderheitsbeteiligungen an den russischen LNG-Projekten Yamal LNG und Arctic LNG. Nach Schätzungen von Reuters wird der Ausstieg aus russischen Projekten die Gesamtwertminderung von TotalEnergies in diesem Jahr auf 14,4 Milliarden US-Dollar bringen.

Darüber hinaus wird Total keine Reserven mehr für seine Beteiligung an Novatek buchen, was sich auf die ausgewiesenen nachgewiesenen Reserven des Unternehmens Ende 2021 in Höhe von 1,7 Milliarden Barrel Öl auswirken wird.

