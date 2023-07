Ein Mann, der während einer Gedenkveranstaltung für seinen Bruder in Paris festgenommen wurde, sagte am Sonntag, dass er Anzeige gegen die Beamten erstatten werde, die ihm die Nase gebrochen und sein Auge verletzt hatten. Videoaufnahmen von der Verhaftung des Mannes gingen vor dem Hintergrund der zunehmenden sozialen Spannungen in Frankreich viral.

Youssouf Traore wurde am Samstag festgenommen, nachdem er angeblich einen Polizisten während einer verbotenen Versammlung zum Gedenken an seinen Bruder Adama geschlagen hatte, der vor sieben Jahren in Polizeigewahrsam starb.

Auf Videoaufnahmen von Traores Festnahme war zu sehen, wie sich gepanzerte Bereitschaftspolizisten dem 29-Jährigen näherten, nachdem er die Polizei angeblich angegriffen hatte. Traore stritt sich mit ihnen, bevor er sich der Festnahme widersetzte und offenbar einen Beamten schubste. Er wurde schnell angegriffen und festgehalten, bevor er zu einem Polizeifahrzeug abgeführt wurde. Während des Handgemenges stieß ein anderer Beamter eine schreiende Frau zu Boden.

Traoré wurde später ins Krankenhaus eingeliefert und die Anklage gegen ihn wurde vorübergehend eingestellt, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mit.

Am Sonntag veröffentlichte ein Social-Media-Konto namens „Justice for Adama“ eine Erklärung von Traore, in der er behauptete, er habe bei der Festnahme eine gebrochene Nase und Verletzungen an Auge, Brust, Rücken und Kopf erlitten und werde beim Staatsanwalt Anzeige erstatten Büro. In einem Video, das die Aussage begleitete, war Traores Auge sichtbar geschwollen.

Pressekommuniqué: Yssoufou Traore wurde hierher gebeten, dass der Marsch die Gerechtigkeit in der Affäre des Todes ihres Bruders Adama Traore einforderte. Yssoufou Traore, ein Opfer von Gewalt, wurde von den BRAV-M-Polizisten verurteilt, die unverhältnismäßig und unrechtmäßig zu sein schienen , pic.twitter.com/yod6DLKPpE – La Vérité Pour Adama (@laveritepradama) 9. Juli 2023

Der Vorfall wurde von linken Politikern und Journalisten verurteilt, von denen mehr als ein Dutzend vor der Pariser Polizeistation protestierten, wo er am Samstagabend festgehalten wurde, berichtete AFP.









Im Jahr 2016 löste der Tod von Adama Traore weit verbreitete Proteste und Unruhen aus. Die Todesursache ist umstritten. Eine offizielle Untersuchung ergab, dass er an Hyperthermie gestorben sei, und seine Familie behauptete, er sei von der Polizei erstickt worden. Eine spätere Untersuchung stellte die drei festnehmenden Beamten später von jeglichem Fehlverhalten frei.

Adama Traore wurde zusammen mit einem dritten Traore-Bruder, Bagui, wegen angeblicher Körperverletzung und Erpressung einer behinderten Frau verhaftet. Adama hatte zuvor wegen Körperverletzung, Diebstahl, Erpressung und Drogenhandel eine Haftstrafe verbüßt ​​und war zwei Monate vor seinem Tod aus dem Gefängnis entlassen worden.

Die Verhaftung von Youssouf Traore erfolgt weniger als zwei Wochen, nachdem die tödliche Erschießung eines französisch-algerischen Teenagers durch die Polizei landesweite Unruhen ausgelöst hatte. Randalierer, vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund, zündeten Autos und Geschäfte an und griffen Polizisten in Städten im ganzen Land an. Bis die Gewalt letzte Woche nachließ, waren mehr als 3.700 Menschen festgenommen worden.