Französische Stadt bittet Madonna, ihr im Krieg verloren geglaubtes Gemälde zu leihen – POLITICO

Der Bürgermeister von Amiens in Nordfrankreich hat den Pop-Superstar Madonna gebeten, der Stadt ein Gemälde zu leihen, da sie versucht, Kulturhauptstadt Europas zu werden.

In einer Videobotschaft, die leider kein Vogueing enthält, sagt Brigitte Fouré zu Madonna: „Sie haben wahrscheinlich noch nie von Amiens gehört“, aber Fouré fügt hinzu, „es gibt eine besondere Verbindung zwischen Ihnen und unserer Stadt.“

Madonna weiß natürlich vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der in Amiens geboren wurde. 2017 feierte der Popstar seinen Sieg über Marine Le Pen, indem er in den sozialen Medien schrieb: „Herzlichen Glückwunsch an Emmanuel und Brigitte Macron. Fun Fact … ist, dass die First Lady von Frankreich 24 Jahre älter ist als ihr Ehemann und niemand in Frankreich sich um ihren Altersunterschied zu kümmern scheint, noch darauf bestanden hat, dass Brigitte „ihr Alter benimmt“ … Vive La France!“

Die „besondere Verbindung“, auf die sich Fouré bezieht, ist ein Gemälde, das sich einst im Museum der Stadt befand, aber während des Ersten Weltkriegs verloren ging und von dem nun angenommen wird, dass es dem „Like A Virgin“-Hitmacher gehört.

Das fragliche Gemälde ist „Diana und Endymion“ von Jérôme-Martin Langlois, das von Ludwig XVIII in Auftrag gegeben wurde und in Amiens ausgestellt war. Es wurde jedoch angenommen, dass es zerstört wurde, als die Stadt 1918 von Deutschland bombardiert wurde.

Laut Le Figaro wurde das Gemälde, oder ein fast identisches Gemälde, 1989 in New York versteigert, und Madonna zahlte 1,3 Millionen Dollar dafür.

Fouré gibt sich alle Mühe, darauf hinzuweisen, dass die Stadt Madonna in keiner Weise glaubt, dass Madonna das Kunstwerk ohne Erlaubnis erhalten hat, und sagt in dem Video: „Klar, wir bestreiten in keiner Weise, dass Sie dieses Werk legal erworben haben“, und fügt hinzu: „könnte Sie leihen uns dieses Werk anlässlich unserer Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas im Jahr 2028, damit unsere Einheimischen dieses Werk wiederentdecken und sich daran erfreuen können.“

„Das ist mein Gebet, der Wunsch, den ich Ihnen darbiete“, sagt Fouré und verpasst eine Gelegenheit, den Text von „Like A Prayer“ bei Madonna zu zitieren.

Die Europäische Kulturhauptstadt 2028 wird Ende dieses Jahres von der EU gewählt.

Madonna hat kein Mitspracherecht darüber, wer gewinnt, aber im Jahr 2020 hat sie dem Telethon von Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, eine nicht unerhebliche Million US-Dollar zugesagt, um Geld zur Bekämpfung des Coronavirus zu sammeln.