Berichten zufolge befindet sich Aleksey Kuzmichev wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche in Haft

Laut lokalen Medienberichten unter Berufung auf die französische Finanzstaatsanwaltschaft wurde der russische Geschäftsmann Aleksey Kuzmitschew in Frankreich wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung und Geldwäsche sowie Verstößen gegen internationale Sanktionen zum Verhör festgenommen.

Das Büro bestätigte einen Bericht der französischen Tageszeitung Le Monde, wonach Kusmitschew am Montag in Gewahrsam genommen worden sei und dass im Rahmen der Ermittlungen Durchsuchungen in seinem Haus in Paris und an anderen Orten stattgefunden hätten.

Laut Reuters befindet sich der Milliardär am Dienstag immer noch in Haft, es wurde jedoch noch keine Anklage erhoben.

Russland werde in der Lage sein, Kusmitschews Rechte zu verteidigen, sobald Paris auf diplomatischem Wege detaillierte Informationen zu seinem Fall bereitstellt und der Geschäftsmann seinen Wunsch äußert, sich von Moskau vertreten zu lassen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag.

Kuzmitchev war einer der Hauptaktionäre der russischen Alfa Bank, die von der EU mit Sanktionen belegt und von den USA auf die schwarze Liste gesetzt wurde, weil sie angeblich Verbindungen zur russischen Regierung hatte, nachdem Moskau letztes Jahr seine Militäroperation in der Ukraine begonnen hatte. Viele andere wohlhabende Russen wurden ähnlich behandelt.

Inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Moskau und Kiew wurden die lokalen Vermögenswerte der Alfa Bank von den ukrainischen Behörden beschlagnahmt und verstaatlicht.

