Französische Jüdin in ihrem Haus erstochen, bei antisemitischem Angriff wurde ein Hakenkreuz an die Tür gemalt: Behörden

Nachricht





Berichten zufolge wurde am Samstag in der drittgrößten Stadt Frankreichs eine Frau in ihrem Haus erstochen, was die Behörden als antisemitischen Angriff bezeichneten.

Die Frau, die zwei Stichwunden im Unterleib erlitten hatte, hatte auch ein Hakenkreuz auf ihre Tür in Lyon im Osten des Landes gemalt, berichtete die Jerusalem Post.

Laut französischen Medien ereignete sich der Angriff am Nachmittag, als eine dunkel gekleidete Person mit verdecktem Gesicht an die Tür des Opfers klopfte.

Laut Le Figaro wurde sie kurz nachdem sie zur Tür kam angegriffen und später in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht.

Das Opfer hatte eine Mesusa – ein traditionelles jüdisches Symbol – an ihrer Tür, was die Staatsanwaltschaft Berichten zufolge zu der Annahme veranlasste, dass bei dem Verbrechen ein „antisemitisches Motiv“ vorlag.

Im französischen Lyon wurde eine Frau erstochen, was die Behörden als antisemitischen Angriff bezeichnen. AFP über Getty Images

Nach den Anschlägen der Hamas vom 7. Oktober nimmt der Antisemitismus in Frankreich zu. KONRAD K/SIPA/Shutterstock

Französische Polizisten untersuchen einen Hakenkreuzspray, der 2019 auf einer Straße in Lyon aufgesprüht wurde. AFP über Getty Images

Lyons Bürgermeister Gregory Doucet verurteilte die Gewalt in den sozialen Medien.

Ein Anwalt des Opfers sagte, er werde Anzeige wegen „versuchten Tötungsdelikts“ erstatten.

Die Messerattacke ereignete sich vor dem Hintergrund des wachsenden Antisemitismus in Frankreich, Wochen nach dem Massaker am 7. Oktober in Israel durch Hamas-Terroristen. In den sozialen Medien ist der Hashtag #JeSuisJuif oder „Ich bin Jude“ aufgetaucht, der ein Ende des Antisemitismus im Land fordert, berichtete die Jerusalem Post.

Laut dem neuesten Bericht, der am Montag vom französischen Innenminister Gérald Darmanin bestätigt wurde, wurden in Frankreich seit dem Massaker mehr als 800 antisemitische Taten gemeldet, fast doppelt so viele wie im gesamten Jahr 2022.











Mehr laden…

{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}