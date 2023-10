Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Gesprochen von künstlicher Intelligenz.

SARCELLES, Frankreich – Im normalerweise lebhaften Viertel „Klein-Jerusalem“ von Sarcelles sind die einzigen herumlungernden Menschen bewaffnete französische Soldaten auf Patrouille.

Seit dem tödlichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist es in dieser größtenteils jüdischen Enklave in den nördlichen Vororten von Paris unheimlich ruhig geworden. Die Einheimischen haben ihre Bewegungen auf ein Minimum beschränkt und Restaurants und Cafés haben ihr Stammpublikum verloren – aus Angst vor einer steigenden Zahl antisemitischer Angriffe in ganz Frankreich.

„Die Menschen haben in einem Schockzustand Angst, dass sie die Liebe zum Leben verloren haben“, sagte Alexis Timsit, Manager einer koscheren Pizzeria. „Mein Geschäft ist um 50 Prozent eingebrochen, auf der Straße herrscht kein Trubel, niemand macht einen Spaziergang“, sagte er vor einem großen Bildschirm, auf dem rund um die Uhr über den Krieg berichtet wurde.

In Frankreich gab es in den letzten drei Wochen mehr antisemitische Vorfälle als im vergangenen Jahr: Es wurden 501 Straftaten gemeldet, die von verbalen Beleidigungen und antisemitischen Schmierereien bis hin zu Morddrohungen und körperlichen Übergriffen reichten. Zu den untersuchten antisemitischen Handlungen gehören Gruppen, die sich vor Synagogen versammelten und Drohungen riefen, sowie Graffiti wie die Worte „Juden zu töten ist eine Pflicht“, die vor einem Stadion in Carcassonne im Südwesten gesprüht wurden. Der Innenminister hat seit den Anschlägen zusätzliche Polizisten und Soldaten an jüdischen Schulen, Gotteshäusern und Gemeindezentren stationiert, und in Sarcelles bedeutet das, dass Soldaten die Abholung und Rückgabe von Schulen bewachen.

„Ich versuche, meiner Tochter nicht zu zeigen, dass ich Angst habe“, sagte Suedu Avner, der hofft, dass der Konflikt nicht zu lange anhält. Doch nach den Hamas-Angriffen hat sich in der Community eine gewisse Panik breit gemacht, die sich teilweise wie ein Lauffeuer auf WhatsApp-Gruppen ausgebreitet hat. An einem besonders stressigen Tag zogen Eltern ihre Kinder sogar aus der Schule.

Frankreich ist die Heimat der größten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels und der USA, die auf etwa 500.000 geschätzt wird, und einer der größten muslimischen Gemeinden in Europa. Sicherheitsbedenken sind für die jüdische Gemeinschaft Frankreichs nichts Neues, da sie angesichts einer Reihe von Terroranschlägen auf französischem Boden durch Islamisten im letzten Jahrzehnt bis zu einem gewissen Grad in Alarmbereitschaft blieb.

Israels Krieg gegen die Hamas bedroht nun den fragilen Frieden an Orten wie Sarcelles, einer der ärmsten Städte Frankreichs, wo Tausende von Juden neben überwiegend muslimischen Nachbarn nordafrikanischer Herkunft, mit Einwandererhintergrund und in Wohnsiedlungen mit niedrigem Einkommen leben.

Mittlerweile sind die Behörden oft durch widersprüchliche Imperative zerrissen – zwischen den Juden, die um ihre Sicherheit fürchten, und den Muslimen, die sich der palästinensischen Sache verbunden fühlen. Während seines Besuchs in Israel und den Palästinensischen Gebieten kämpfte der französische Präsident Emmanuel Macron selbst darum, ein schwieriges Gleichgewicht zwischen der Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hamas und der Forderung nach der Erhaltung palästinensischen Lebens zu finden.

Eine Gemeinschaft in Gefahr

Für Timsit ist die Bedrohung sehr real. Seine Pizzeria wurde vor ein paar Monaten von Randalierern geplündert, als die tödliche Erschießung eines Teenagers durch einen Polizisten in einem Pariser Vorort zu Unruhen in Armensiedlungen in ganz Frankreich führte.

Der Angriff sei nicht antisemitisch, sagte er, sondern eine gewalttätige Mahnung. Im Jahr 2014 artete eine pro-palästinensische Demonstration gegen Israels Bodenoffensive gegen Gaza zu einem antisemitischen Aufstand gegen jüdische Geschäfte aus. „Alles, was Sie brauchen, ist ein Funke, um es wieder in Gang zu bringen“, sagte Timsit.

Frankreichs Juden haben seit Anfang der 2000er Jahre eine Zunahme antisemitischer Angriffe erlebt, eine Realität, die angesichts der Erinnerungen an die Zusammenarbeit Frankreichs mit Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg tief in die nationale Psyche eindringt.

„Die Angst vor Gewalt (in Frankreich) trat mit der Zweiten Intifada auf“, sagte Marc Hecker, Spezialist für den israelisch-palästinensischen Konflikt beim Think Tank IFRI, mit Blick auf den Aufstand gegen die israelische Besatzung in den palästinensischen Gebieten.

Patrick Haddad, der Bürgermeister von Sarcelles, setzt sich dafür ein, die Gemeinden zusammenzuhalten | Clea Caulcutt/POLITICO

„Jedes Mal, wenn sich die Situation im Nahen Osten zuspitzt, kommt es in Frankreich zu einem Anstieg antisemitischer Straftaten“, fügte er hinzu. Die Bedrohung durch antisemitische Angriffe hat nach Angaben jüdischer Organisationen zu einer erhöhten Sicherheit an jüdischen Schulen und Synagogen geführt und viele französische Juden in einigen Gegenden davon abgehalten, ihre Kippa zu tragen.

Neben Angriffen auf niedriger Ebene sind französische Juden auch ein Hauptziel für Islamisten, da Frankreich im letzten Jahrzehnt gegen eine Welle von Terroranschlägen kämpft, die unter anderem Schulen, Bars und öffentliche Gebäude trafen. Im Jahr 2012 wurden in einer jüdischen Schule in Toulouse drei Kinder und ein Rabbiner aus nächster Nähe von Mohamed Merah erschossen, einem Schützen, der al-Qaida die Treue geschworen hatte. Im Jahr 2015 wurden in einem koscheren Supermarkt in der Nähe von Paris vier Menschen getötet.

Während Hamas-, Al-Qaida- und ISIS-Netzwerke getrennte Netzwerke seien, warnte Hecker, dass das Ausmaß des Hamas-Angriffs auf Israel die Islamisten auf ganzer Linie „aufgerüttelt“ habe, was bei den französischen Juden erneut tiefe Ängste auslöste.

Empfindliches lokales Gleichgewicht

Viele der Juden von Sarcelles sind Sepharden, also spanischer Abstammung, und landeten in Nordafrika, als Spanien im Mittelalter seine jüdische Bevölkerung vertrieb. Die meisten kamen nach Frankreich, nachdem sie in den ehemaligen französischen Kolonien Algerien und Tunesien gelebt hatten. Die muslimische Bevölkerung von Sarcelles teilt daher eine kulturelle und sprachliche Geschichte mit der jüdischen Gemeinde, und die beiden Gruppen leben seit Jahrzehnten in relativer Harmonie zusammen.

In seinem Büro steht der Bürgermeister von Sarcelles, Patrick Haddad, unter den doppelten Blicken von Nelson Mandela und Marianne, dem Symbol des französischen Republikanismus, mit Bildern von beiden an seiner Wand, während er über das bisher friedliche Zusammenleben der Einheimischen nachdenkt Bevölkerung.

„Seit den Anschlägen hat es in Sarcelles keinen einzigen antisemitischen Angriff gegeben … Es sind über zwei Wochen vergangen, und wir halten die Dinge zusammen“, sagte er und lächelte trotz der spürbaren Anspannung. Die Beziehungen zwischen den Muslimen und Juden der Stadt seien freundschaftlich, sagte Haddad, und die Einheimischen auf der Straße seien stolz auf ihre Freundschaft mit Menschen einer anderen Religion.

Israels Krieg gegen die Hamas stellt die Beziehungen in Sarcelles, einer der ärmsten Städte Frankreichs, auf die Probe | Clea Caulcutt/POLITICO und Bertrand Guay/AFP über Getty Images

„Die Beziehungen sind einfach, wir teilen eine ähnliche Kultur, viele der Juden kommen ursprünglich aus Tunesien oder Algerien, sie sprechen sogar etwas Arabisch“, sagte Naima, eine muslimische Rentnerin, die ihren Nachnamen zum Schutz ihrer Privatsphäre nicht nennen wollte. „Meine Familie, mein Mann und meine Kinder respektieren die Juden, aber ich kenne viele, die wütend auf Israel sind“, sagte Naima, die als junge Erwachsene aus Algerien nach Frankreich zog.

„Ich habe muslimische Freunde, wir verstehen uns gut, wir laufen nicht herum und schlagen uns gegenseitig“, sagte Avner.

Aber für viele ist Politik – und der israelisch-palästinensische Konflikt – tabu, und die Gemeinschaften leben relativ getrennte Leben, wobei die meisten jüdischen Schüler in religiösen Schulen eingeschrieben sind. Viele Juden aus Sarcelles haben sich in den letzten Jahren auch für die Auswanderung nach Israel entschieden.

Aber Israels Image als ultimativer, sicherer Zufluchtsort für Juden sei erschüttert worden, nachdem die Hamas bei schrecklichen Angriffen mehr als 1.400 Israelis getötet habe, sagte Haddad.

„Wohin sollen (Juden) gehen, wenn sie in Israel nicht sicher sind? „Die Ängste der Menschen sind größer geworden, sie haben Angst vor dem, was hier passiert, und sie sind besorgt darüber, was im ‚Zufluchtsstaat‘ für Juden passiert“, sagte er.

In einer Wendung der vielen tragischen Rückschläge in der jüdischen Geschichte sind mehrere französische Familien seit den Hamas-Angriffen aus Israel zurückgekehrt, um im relativ friedlichen Sarcelles vorübergehend Zuflucht zu finden.