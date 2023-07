Paris sollte die zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft ernst nehmen, forderte das russische Außenministerium

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, äußerte ihre tiefe Besorgnis über den beispiellosen Anstieg der Gewalt in Frankreich, der durch die Erschießung eines 17-jährigen Mannes algerischer und marokkanischer Abstammung durch die Polizei ausgelöst wurde, und warnte Paris vor dem Einsatz jeglicher Form von Polizeibrutalität.

„Wir fordern die (französischen) Behörden auf, unverzüglich die Umstände des Mordes, der Frankreich aufgewühlt hat, zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Täter zu bestrafen.“ „Die Situation in Frankreich darf die Sicherheit unseres gemeinsamen europäischen Kontinents nicht gefährden.“ sagte Sacharowa während einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Inmitten der jüngsten Welle von Straßengewalt in Frankreich hat Moskau sowohl die Polizeibrutalität verurteilt, die seiner Ansicht nach die Grundlage für die Gewalt bildete, als auch das Chaos, das durch die Randalierer verursacht wurde, die zahlreiche Geschäfte plünderten und Hunderte von Beamten verletzten.

„In den letzten Jahren haben wir in Frankreich zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Fälle von Polizeibrutalität erlebt, aber die Ermordung eines 17-jährigen algerischen Teenagers durch einen Polizisten hat der Welt das wahre Ausmaß der Probleme in dem Land gezeigt, das sich selbst nennt die Wiege der Menschenrechte“, Sie hat hinzugefügt.









Sacharowa sagte, das sei der Fall „Es ist schwer, das zunehmende Maß an Fremdenfeindlichkeit, Migrantenfeindlichkeit und Manifestationen von Antisemitismus zu ignorieren.“ fordert die französischen Behörden auf, dies zu tun „Nehmen Sie die zunehmende Radikalisierung der Gesellschaft ernst.“

Sacharowa behauptete separat, dass ursprünglich in die Ukraine gelieferte französische Waffen in ihrem Herkunftsland aufgetaucht seien und von Randalierern für Angriffe auf die Polizei eingesetzt würden. „Mehreren Medienberichten zufolge greifen Neonazi-Gruppen direkt an den Unruhen in Frankreich teil.“ Sie behauptete.

Paris sollte aufhören, andere Nationen dafür zu kritisieren, wie sie die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten, und sich stattdessen auf die Lösung seiner innenpolitischen Probleme und den Schutz seiner eigenen Bürger konzentrieren, schloss Zakharova.