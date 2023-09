Die Rolle der Kommissarin Julia Grosz ist bekannt. So erklärt der NDR den überraschenden Ausstieg von Franziska Weisz aus dem „Tatort“.

Die österreichische Schauspielerin Franziska Weisz (43) ist keine „Tatort“-Kommissarin mehr. Wie der zuständige NDR am Mittwoch mitteilte, wird ihre Rolle als Ermittlerin Julia Grosz an der Seite des Bundespolizisten Thorsten Falke (gespielt von Wotan Wilke Möhring, 56) nicht fortgeführt. Möhring wird in den beiden kommenden Fällen, die in den nächsten Wochen und Monaten verfilmt werden, als alleiniger Kommissar vor der Kamera stehen. Wie und warum die Zusammenarbeit der beliebten „Tatort“-Rollen endet, erfahren die Zuschauer im „Tatort: ​​Was bleibt“, der im ersten Quartal 2024 im Ersten laufen soll.

Zu den Gründen für den Abgang im echten Leben hielt sich der Sender bislang bedeckt. Der Fiktion-Chef des Norddeutschen Rundfunks, Christian Granderath (64), bemerkte lediglich, dass Weisz den NDR-„Tatorten“ „einen ganz eigenen Charakter“ gegeben habe. Er bedankte sich für die 13 Fälle in sieben Jahren: Die Rolle habe eine „spannende Entwicklung“ durchlaufen, sei aber nun erzählt worden. Granderath würde sich jedoch freuen, wenn Franziska Weisz und der NDR in Zukunft an weiteren gemeinsamen Projekten arbeiten würden. Wer Falke nach den beiden Solo-Folgen als fester Partner zugewiesen wird, verrät der Sender zu einem späteren Zeitpunkt.

Franziska Weisz übernahm die Rolle von Petra Schmidt-Schaller



Die Österreicherin Franziska Weisz übernahm 2015 nach dem Abgang von Petra Schmidt-Schaller (43) die Rolle der „Tatort“-Kommissarin an der Seite von Wotan Wilke Möhring. In den ersten sechs Folgen des norddeutschen „Tatort“ spielte sie Grosz‘ Vorgängerin Katharina Lorenz. Möhrings Rolle als wortkarger und milchtrinkender Ermittler Falke wurde 2013 im Film „Feuerteufel“ vorgestellt. Bisher wurden 18 Folgen ausgestrahlt, zuletzt die Folge „Hidden“ im April 2023.

SpotOnNews