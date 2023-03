PARIJS (AP) – De Franse regering staat voor een kritieke, misschien fatale, tweede maandag met moties van wantrouwen ingediend door wetgevers die woedend zijn dat president Emmanuel Macron het gebruik van speciale grondwettelijke bevoegdheden heeft bevolen om een ​​impopulair wetsvoorstel door te voeren dat de pensioenleeftijd verhoogt van 62 tegen 64 zonder ze een stem te geven.

Wetgevers van de Nationale Vergadering zullen ’s middags stemmen over twee moties van wantrouwen, een van de extreemrechtse National Rally en de andere, meer bedreigende, van een kleine groep die steun heeft verzameld aan de overkant van links.

De Senaat, gedomineerd door conservatieven die het pensioenplan steunen, keurde vorige week de wetgeving goed.

De moties van wantrouwen hebben elk de steun nodig van 287 wetgevers in de Nationale Assemblee, de lagere kamer, om aangenomen te worden.

Hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat de moties zullen slagen, betekent het klimaat van protest dat de pensioenhervormingen van Macron hebben aangewakkerd in het parlement en op straat, dat de uitslag van de stemming in de Nationale Vergadering niet gegarandeerd is. Sinds 1962 is zo’n motie niet meer gelukt.

De centristische alliantie van Macron heeft nog steeds de meeste zetels in de Nationale Assemblee. Een minderheid van wetgevers van de Republikeinse partij zou van de partijlijn kunnen afwijken, maar het valt nog te bezien of ze bereid zijn de regering van Macron ten val te brengen.

De spanningen in de politieke arena worden weerspiegeld in de straten, gekenmerkt door periodieke protesten en stakingen in verschillende sectoren, van transport tot energie- en sanitaire voorzieningen. Afval in Parijs stapelt zich steeds hoger op en stinkt naar rottend voedsel op de 15e dag van een staking van ophalers. De drie belangrijkste verbrandingsovens die de Franse hoofdstad bedienen, zijn grotendeels geblokkeerd, net als een afvalsorteercentrum ten noordwesten van Parijs.

“Het doel is om de stakende arbeiders in Parijs te steunen … om druk uit te oefenen op deze regering die deze onrechtvaardige, meedogenloze en nutteloze en ineffectieve wet wil aannemen”, zei Kamel Brahmi van de linkse CGT-vakbond tegen arbeiders met een megafoon. in de sorteerinstallatie van Romainville.

Sommige raffinaderijen die benzinestations bevoorraden, zijn ook in ieder geval gedeeltelijk geblokkeerd, en minister van Transport Clement Beaune zei maandag op France-Info radio dat hij indien nodig actie zou ondernemen om ervoor te zorgen dat er nog steeds brandstof uit komt.

Vakbonden, die eisen dat de regering de pensioenwet gewoon intrekt, hebben donderdag opgeroepen tot nieuwe landelijke protesten.

Als de stemmen van wantrouwen niet slagen, wordt het wetsvoorstel wet. Als een meerderheid het daarmee eens is, zou dat het einde betekenen van het pensioenhervormingsplan en de regering dwingen af ​​te treden. Er zou een nieuw kabinet worden benoemd. Macron zou premier Elisabeth Borne kunnen behouden als hij dat zou willen; er is geen andere naam geopperd.

Borne heeft het zwaar te verduren gekregen van de woede van de oppositie en zal zich maandag moeten verdedigen voor wetgevers.

Als de motie van wantrouwen wordt aangenomen, zou dat een grote klap zijn voor Macron, die waarschijnlijk zal wegen op de rest van zijn tweede ambtstermijn, die in 2027 afloopt.

___

Jeffrey Schaeffer en Nicolas Garriga droegen bij vanuit Romainville, Frankrijk.

De bijbehorende pers





Kulturelle En