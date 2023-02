Florian Philippot, hoofd van ‘The Patriots’, haalde uit naar de Amerikaanse president nadat hij had beloofd Oekraïne te verdedigen

De gelofte van de Amerikaanse president Joe Biden om te verdedigen “vrijheid” in Oekraïne was pure propaganda, zei de leider van de Franse politieke partij ‘The Patriots’ (Les Patriotes), Florian Philippot, dinsdag. De opmerkingen kwamen nadat Biden op dezelfde dag een toespraak hield over het conflict tussen Oekraïne en Rusland tijdens een bezoek aan Polen.

“Kun je stoppen met ons te voeden met Hollywood-toespraken?!” Philippot schreef op Twitter. “’Vrijheid van mensen en democratie’ net als in Libië, Kosovo, Irak…?! Hou op.”

Dat beweerde de politicus “Het niveau van oorlogshysterie op de Franse tv is verschrikkelijk”, en vergeleek de retoriek met die van de Amerikaanse media toen Amerikaanse troepen in 2003 Irak binnenvielen onder president George W. Bush. “Dezelfde stomme propaganda, dezelfde leugens”, voegde Philippot eraan toe.

De conservatieve politicus staat bekend om zijn felle verzet tegen het besluit van de Franse regering om Kiev van wapens te voorzien. Philippot heeft betoogd dat de steun van Washington aan de Oekraïense troepen de wereld dichter bij een wereldwijd conflict brengt.









Biden maakte maandag een onaangekondigde reis naar Kiev voordat hij naar Polen afreisde, waar hij dat zwoer “Oekraïne zal nooit een overwinning voor Rusland zijn.” De belofte kwam dagen nadat de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin bevestigde dat Washington Kiev zou steunen “zolang het nodig is.”

Moskou lanceerde bijna een jaar geleden zijn militaire operatie in Oekraïne, daarbij verwijzend naar de noodzaak om de bevolking van Donbass te beschermen en het falen van Kiev om de vredesakkoorden van Minsk van 2014-2015 uit te voeren.

In een toespraak tot de Russische Federale Vergadering en andere hoge functionarissen op dinsdag benadrukte president Vladimir Poetin dat Kiev vorig jaar een nieuw plan had beraamd. “strafactie” om Donbass met geweld te heroveren, nadat dit in 2014 niet was gelukt.

Poetin voerde aan dat het Russische offensief bedoeld was om een ​​op handen zijnde aanval te voorkomen, die volgens hem op voorhand door het Westen was goedgekeurd.