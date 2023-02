Het Franse nutsbedrijf Engie heeft dinsdag aangekondigd dat het een arbitrageprocedure is gestart tegen het Russische Gazprom wegens niet-naleving van gasleveringsverplichtingen. Het in Parijs gevestigde bedrijf zei dat het betaling van contractuele boetes wilde, evenals compensatie voor schade als gevolg van de leveringsstop.

Gazprom zei dat het de leveringen van aardgas in augustus stopte nadat de Franse zijde de leveringen in juli niet volledig had betaald.

“Deze arbitrageprocedure is te wijten aan de aanzienlijke leveringstekorten door Gazprom Export LLC aan Engie vanaf half juni 2022, gevolgd door het eenzijdige besluit van Gazprom Export LLC aan het einde van de zomer van 2022 om zijn leveringen aan Engie te verminderen vanwege een meningsverschil tussen de partijen …” meldt het bedrijf in zijn jaarverslag.

In augustus kondigde Gazprom aan dat het de gaslevering aan het Franse bedrijf had stopgezet, dat de gasleveringen in juli niet volledig had betaald. Gazprom liet Engie weten dat het de gasleveringen vanaf 1 september zou stopzetten tot het moment dat het de betaling voor het reeds geleverde gas ontvangt. Het is volgens de Russische wet onmogelijk om nog meer gas te leveren zonder een volledige betaling te ontvangen voor de vorige levering.

Ondertussen zei Engie afgelopen herfst dat het erin was geslaagd om verstoringen van de Russische gasstromen te doorstaan ​​zonder gevolgen voor de fysieke levering, inclusief LNG.

