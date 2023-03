PARIJS – Een controversieel videobewakingssysteem heeft woensdag een wetgevende hindernis weggenomen om gebruikt te worden tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024 in Parijs, te midden van tegenstand van linkse Franse politici en ngo’s op het gebied van digitale rechten, die beweren dat het inbreuk maakt op privacynormen.

De wetscommissie van de Nationale Vergadering keurde het systeem goed, maar stemde ook om de duur van het tijdelijke programma te beperken tot 24 december 2024, in plaats van juni 2025.

Het plan van de Franse regering omvat experimentele grootschalige, real-time camerasystemen die worden ondersteund door een algoritme om verdacht gedrag op te sporen, waaronder onbewaakte bagage en alarmerende bewegingen van menigten zoals stormlopen.

Eerder deze week schreven maatschappelijke groeperingen in Frankrijk en daarbuiten – waaronder La Quadrature du Net, Access Now en Amnesty International – een opiniestuk in Le Monde waarin ze hun bezorgdheid uitten over wat volgens hen een “zorgwekkend precedent” was dat Frankrijk zou kunnen scheppen in de EU.

Het risico bestaat dat de maatregelen, die als tijdelijk worden voorgesteld, permanent kunnen worden en dat ze waarschijnlijk niet in overeenstemming zijn met de EU-wet op kunstmatige intelligentie, beweren de groepen ook.

Ongeveer 90 linkse wetgevers ondertekenden een petitie van La Quadrature du Net om artikel 7, dat het door AI aangedreven bewakingssysteem bevat, te schrappen. Ze slaagden er echter niet in voldoende stemmen te verzamelen om het uit het wetsvoorstel te laten schrappen.

Wetgevers stemden ook om ervoor te zorgen dat het grote publiek beter wordt geïnformeerd over waar de camera’s zijn en om het cyberbeveiligingsbureau ANSSI erbij te betrekken bovenop de privacytoezichthouder CNIL. Ze hebben ook de verzameling afbeeldingen en gegevens vergroot die kunnen worden gebruikt om de algoritmen te trainen in de aanloop naar de Olympische Spelen.

Het wetsvoorstel gaat op 21 maart naar een voltallige plenaire stemming voor definitieve goedkeuring.