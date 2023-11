Status: 28-11-2023 19:55 uur

Italië en Frankrijk wollen massief in de Ausbau der Windkraft investieren. In Frankrijk zal bovendien de Leistung der Offshore-Anlagen bis 2035 gedekt worden. Er wordt een beroep gedaan op Atomkraft – de windenergie is omstRITen.

De Franse president Emmanuel Macron heeft een enorme ontwikkeling van de offshore windenergiesystemen aangekondigd. De regeling werd in 2025 uitgevoerd door de installatie van installaties met een productiecapaciteit van gigawatt, met als doel dat Macron een Europees bedrijf zou worden in het westen van Nantes.

Deze kunnen tot 2035 geproduceerd en geplant worden in Franse structuren met maximaal acht gigawatt, zodat ze ook min of meer beschikbaar zullen zijn. Tegen 2050 zal de hoeveelheid tijd nog verder toenemen, aangezien we in totaal 45 gigawatt hebben, die Macron zal kunnen ondersteunen.

Macron: Streef naar “ein für alle Mal” austragen

De bouwfase werd in 2023 en 2035 voltooid voor een bedrag van 2,5 miljard euro, inclusief de productiekosten. Dat er in Frankrijk een verhit debat gaande is over de positieve hervorming van Macron op het gebied van windenergie. „We laten alle kaarten op tafel liggen.“ Zo konden wij onze reis voortzetten met al onze liefde voor kunst en cultuur. Wat is de vreugde van deze jaren van projectwerk, dat dan nog niet is afgerond.

Frankreich heeft zur Stromerzeugung bislang zo grimmig gemaakt dat het vrijwel geen ander Land der Welt op Atomkraft is. Dus toen het vliegtuig met windenergie werd vervangen, was het de meest opwindende elektrische energie.

Platforms in het Italiaanse „Meeresgebieten“ in staatseigendom

Auch Italien – dat in 1990 uit de Atomkraft-versie is gekomen – zal een sterke rol spelen in de Ausbau der Windkraft-investeringen. „Wir wollen the Entwicklung erneuerbarer Energyn beschleunigen, um die Ziele für 2030 zu erreichen“, verklaarde minister van Milieu Gilberto Pichetto. Voor zover er 27,4 miljard euro wordt uitgegeven aan het onderhoud van nieuwe energie, het kantoor, ondersteuning van energie-intensieve operaties en nieuwe importterminals voor vloeibaar gas (LNG) vluchten, die ook onderworpen zullen zijn aan de herziening van de regelgeving.

De verordeningstekst bevat andere „merengebieden in staatseigendom“ in twee lokale gebieden voor de „productie, montage en constructie van bouwplatforms“ voor windenergiebeheer.