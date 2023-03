Terwijl de Russische oorlog in Oekraïne de EU-wapens zwaar onder druk zet, is er in Brussel onenigheid over de beste manier om te herladen.

De laatste schermutselingen zijn gericht op een inkoopfonds dat bedoeld is om de productie van wapens in Europa op te voeren.

POLITICO heeft vernomen dat belangrijke commissies in het Europees Parlement – ​​namelijk de commissies voor de industrie, de interne markt en de subcommissie voor veiligheid en defensie – botsen over het fonds, formeel bekend als European Defence Industry Reinforcement Through Common Procurement Act (EDIRPA). . Het bevat voorlopig € 500 miljoen, met de mogelijkheid om te groeien.

Een door Frankrijk geleide groep in het parlement wedijvert om de gezamenlijke aankooppot voor defensie binnen de grenzen van de Europese Unie te houden – die tegenstanders bespotten als een machtsgreep voor Frankrijk.

Momenteel laat een door POLITICO ingeziene compromistekst de deur open voor uitgaven buiten de EU. Er staat dat bedrijven van buiten de EU erbij betrokken kunnen worden “mits dit niet in strijd is met … de veiligheids- en defensiebelangen van de vakbond en haar lidstaten.”

Een factie over de relevante commissies – voornamelijk bestaande uit Poolse, Estse, Portugese, Duitse en Luxemburgse parlementariërs – hebben de tekst ook gewijzigd om “geassocieerde derde landen” op te nemen. Ze willen de mogelijkheid openhouden om niet-EU-landen aan te boren, zoals Zuid-Korea of ​​de Verenigde Staten, om eventuele gaten in de wapenproductie op te vullen.

In het licht van de grondgevechten op Oekraïens grondgebied is er bezorgdheid ontstaan ​​over het vermogen van de EU om de productie van munitie en wapens op te voeren.

Maar Franse EP-leden die de Renew Europe-groep domineren, hebben zich teruggetrokken en geprobeerd het fonds alleen voor Europa te maken.

Nathalie Loiseau, voorzitter van de parlementaire subcommissie Defensie, ontkende dat alleen Frankrijk zou profiteren van de druk om de financiering tot Europese landen te beperken. “Frankrijk is niet het enige land dat wapens produceert in Europa”, zei het Renew MEP tegen POLITICO, waarbij hij ook naar Duitsland, Italië en Polen wees.

Loiseau zei dat de volledige opdracht van EDIRPA bedoeld is om het Europese industriebeleid te versterken. “We hebben onze industrieën nodig om sneller (wapens) te kunnen produceren, en we moeten een manier vinden om dit aan te moedigen, dus we hebben een solide EDIRPA nodig.”

Ivars Ījabs, een Lets EP-lid in de Renew Europe-groep die de werkzaamheden aan het dossier leidt in de commissie voor de interne markt, beschreef hoe hij en zijn collega’s “zich bewust zijn van de onmiddellijke uitdagingen voor de Europese strijdkrachten”.

Als een van de leden van het Europees Parlement die het meest tegen het Franse standpunt was, legde hij uit: “Mijn Franse collega’s zijn een groot voorstander van het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, met de nadruk op het versterken van de industriële defensiebasis op middellange termijn.”

Loiseau voegde eraan toe dat hoewel ze openstaat voor niet-Europese bedrijven die de wapens produceren, “ze moeten worden geproduceerd in Europa”, met het argument dat het uitgeven van EU-geld aan wapens die buiten het blok zijn geproduceerd, illegaal zou zijn volgens de EU-verdragen, met het risico dat het hele inkoopprogramma instort.

Een balans bereiken

De steeds bitterder wordende ruzie in het Parlement over het defensieplan raakt aan een vraag die is gerezen sinds Europa begon te praten over het versterken van zijn defensiecapaciteiten: wie zal in staat zijn om de extra miljarden euro’s te bemachtigen die de EU van plan is te investeren?

Thierry Breton, de commissaris voor de interne markt die het plan vorig jaar aankondigde en er een voorstander van was, is ook Fransman. Bij de onthulling van het initiatief zei hij: “Deze investeringen, gefinancierd door de Europese belastingbetalers… zouden in de eerste plaats ten goede moeten komen aan de Europese industrie, waar dat mogelijk is.”

De Franse industrie is goed voor meer dan 25 procent van de Europese militaire vermogens. Maar veel andere landen, van Italië tot Zweden, hebben ook sterke defensiesectoren (en veel belangrijke bedrijven die daar gevestigd zijn, hebben vaak sterke zakelijke banden met landen buiten de EU, zoals het VK en de VS).

Het Duitse centrumrechtse EP-lid Andreas Schwab zei dat er een evenwicht moet worden gevonden om het proces op gang te krijgen.

“Dit instrument moet een middenweg vinden, een middenweg: voldoende flexibel voor buitenlandse componenten, maar ook een stimulans voor de EU-industrie – en vooral een stimulans om ministeries van defensie te laten samenwerken aan grotere gezamenlijke aanbestedingsprojecten”, zei hij. POLITIEK.

Thierry Breton kondigde het inkoopplan vorig jaar aan, met het argument dat het in de eerste plaats ten goede zou moeten komen aan de Europese industrie | Zwembadfoto door Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images

Over één ding zijn alle grote spelers het eens: het fonds moet groter.

Terwijl in het plan van de Commissie aanvankelijk 500 miljoen euro was uitgetrokken, verhoogde het ontwerpvoorstel van het Europees Parlement door de commissies interne markt en defensie dat tot 1,5 miljard euro.

Maar zelfs € 1,5 miljard is “peanuts” als het gaat om militaire hardware, zei Dragoş Tudorache, de leider van Renew op EDIRPA in de subcommissie defensie.

Tudorache legde uit dat het Parlement het in theorie binnen twee tot drie weken zou kunnen afronden als er overeenstemming is tussen de drie commissies.

Over welke van de twee kampen zal winnen: “Op dit moment zou ik het hoe dan ook niet noemen”, zei het EP-lid.

Een stemming van het voltallige parlement – ​​mogelijk in juni – is wellicht de meest waarschijnlijke uitkomst.

EDIRPA staat los van de Europese Vredesfaciliteit, een intergouvernementeel EU-fonds buiten de begroting dat nu wordt gebruikt om de voorraden van de lidstaten aan te vullen zodra ze wapens naar Oekraïne hebben gestuurd. Dit mechanisme staat centraal in de huidige plannen om Oekraïne snel van munitie te voorzien, zoals voor het eerst gemeld door POLITICO.

EDIRPA daarentegen is een middellangetermijnproject, oorspronkelijk bedoeld voor 2022 tot 2024, om de gezamenlijke aanschaf van wapens en munitie voort te zetten.

Op basis van EDIRPA is het de bedoeling dat de Commissie een nog groter programma voor gezamenlijke aanbestedingen presenteert, het Europese defensie-investeringsprogramma genaamd, dat oorspronkelijk voor vorig jaar werd verwacht en nu naar verwachting later dit jaar zal verschijnen.

Diplomaten wijzen erop dat het onduidelijk is waar de Commissie het geld kan vinden voor een ambitieuzer gezamenlijk aanbestedingsprogramma.