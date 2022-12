Frankreichs WM-Sieg gegen England dank mentaler Stärke

Olivier Giroud nutzte seine Chance, als es darauf ankam, Frankreich zum Sieg zu führen. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

AL KHOR, Katar – Ein Fußballspiel kann manchmal in Sekundenschnelle entschieden werden. Am Samstagabend stand Marcus Thuram in der Frische des Al-Bayt-Stadions im WM-Viertelfinale 2022 nach Toren von Aurelien Tchouameni und Harry Kane 1:1 für Frankreich, rund zehn Minuten vor Schluss stand Marcus Thuram kurz vor seiner Einwechslung gegen eine englische Seite, die an der Spitze gewesen war; Olivier Giroud stand kurz vor dem Aus.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps hatte sich entschieden, aber er fühlte etwas und beschloss, mit dem Wechsel noch etwas zu warten. Ein Volleyschuss von Giroud scheiterte wenige Sekunden später an Torhüter Jordan Pickford, ehe die Nr. 9 in der 78. Minute mit einem wuchtigen Kopfball nach einer pfirsichartigen Hereingabe von Antoine Griezmann fast direkt im Anschluss traf.

Nachdem er das Tor mit seinen Mitspielern gefeiert hatte, indem er vor den französischen Fans auf das Spielfeld zu Giroud gerannt war, setzte sich Thuram mit einem breiten Lächeln im Gesicht wieder auf die Bank. Er würde jetzt nicht kommen, aber das spielte keine Rolle.

Zu diesem Zeitpunkt im Spiel stand Frankreich unter Druck. England war die bessere Mannschaft, spielte vorne und erarbeitete sich Chancen, konnte Frankreich aber nicht ausschalten. Aber bei diesem französischen Kader dreht sich alles um Belastbarkeit und mentale Stärke. Und als Kane in der 84. Minute die Chance hatte, den Ausgleich zu erzielen – und Englands absoluter Rekordtorschütze zu werden –, schoss er seinen Elfmeter nach einem Foul von Theo Hernandez an Mason Mount über die Latte.

„Der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften war die mentale Stärke“, sagte Torhüter Hugo Lloris nach dem Spiel. „Es war ein hartes Spiel gegen eine sehr gute englische Mannschaft und sie verdienen viel Lob, weil sie es zu einem großen Kampf gemacht haben. Aber wir waren in den wichtigen Momenten solide. Wir haben sie verletzt, wenn es nötig war.“

Es war eine emotionale Nacht für Lloris, als er mit seinem 143. Einsatz zum Rekordnationalspieler Frankreichs aller Zeiten wurde und Verteidiger Lilian Thuram überholte, der auf der Tribüne zuschaute. Aber auf dem Platz gab es keine Emotionen; Frankreich nahm das aus dem Spiel. Um diese Art von Killerinstinkt und Zähigkeit zu haben, muss man es tun. Die englischen Spieler waren manchmal zu emotional, mit dem, was auf dem Platz passierte, mit dem Schiedsrichter, mit der Bedeutung des Viertelfinals.

„In Spielen wie diesem muss man in jeder Hinsicht rücksichtslos sein“, fügte Lloris hinzu. „Je weiter Sie im Turnier vorankommen, desto mehr müssen Sie Ihr Spiel verbessern und diese Mentalität haben. Es gibt keine Emotionen. Sie können nicht Teil Ihres Spiels sein. Heute haben wir auf dem Niveau gespielt. Wir waren stark im Sturm .“

Stark im Sturm fasst Frankreichs Leistung sehr gut zusammen.

„Manchmal ist der Gewinner nicht das beste Team, sondern das Team, das sich am besten mit allen Elementen des Spiels auseinandersetzt und diesen Killerinstinkt hat“, sagte Giroud. „Du musst uns schlagen, wenn du kannst, denn wenn du es nicht tust, werden wir dich schlagen. Wir wussten, dass wir irgendwann noch eine Chance bekommen werden. Wir haben sie genutzt. Um ein großes WM-Spiel zu gewinnen, musst du es tun.“ seien Sie klinisch und wir waren es. England war nicht genug.

Les Bleus waren schon einmal in dieser Situation. Wenn du grinsen und es ertragen musst, weil du unter Druck stehst, um danach stärker zurückzukommen. Deschamps wusste es.

„Talent ist in einem Kader nicht genug“, sagte er, „man braucht die mentale Stärke und auch etwas Erfahrung. Auf diesem Niveau wird knapp gewonnen oder verloren. Bei einer Weltmeisterschaft muss man um Ergebnisse kämpfen und die Dynamik verändern eines Spiels. Es gibt eine kollektive Kraft in diesem Team. Hier passiert eindeutig etwas, aber wir müssen bescheiden bleiben.“

Frankreich steht im siebten WM-Halbfinale – nur Deutschland hat mehr (12). Deschamps hat nun sein 13. WM-Spiel gewonnen und nur der Brasilianer Luiz Felipe Scolari (14) und der Westdeutschlands Helmut Schon (16) waren in der WM-Geschichte besser als er.

Deschamps wusste, wie schwierig es sein würde, England zu schlagen. Er sagte seinen Spielern vor dem Spiel, sie sollten einen großen Kampf erwarten. Er sagte ihnen, dass sie zeitweise unter Druck stehen würden und dass sie kämpfen müssten. Er sagte ihnen auch, dass sie, was auch immer während des Spiels passieren würde, irgendwann eine Chance haben würden, es zu gewinnen, und es nehmen müssten. Er hatte recht.

Als Giroud die erste Chance vor dem Siegtreffer verpasste, dachte er nur noch daran, um eine weitere Chance zu beten. „Ich habe in meinem Kopf gebetet, dass Gott mir noch eine Chance gibt“, sagte er. „Und er tat es.“

Augenblicke später nahm Giroud es und Frankreich feierte nach dem Schlusspfiff wild. Wie vor vier Jahren, als es am wichtigsten war und sie den WM-Pokal in Russland 2018 gewannen, zeigte Frankreich seine Widerstandsfähigkeit, kollektive Stärke und Erfahrung. Davon werden sie auch im Halbfinale gegen Außenseiter Marokko wieder alles brauchen.