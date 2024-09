Nach dreieinhalb Monaten politischer Krise steht Frankreichs neue Regierung. Der Élysée-Palast gab am Samstagabend die Namen der mehr als 30 Minister und Staatssekretäre bekannt. Das linke Lager, das die vorgezogenen Parlamentswahlen mit relativer Mehrheit gewonnen hatte, wird zwar nur einen Minister stellen, dafür sind nun auch mehrere Mitglieder der konservativen Republikaner Teil der neuen Regierung.

Fast alle Schlüsselpositionen werden neu besetzt, nur Sébastien Lecornu behält seinen Posten als Verteidigungsminister. Jean-Noël Barrot wird Außenminister, Bruno Retailleau Innenminister. Antoine Armand wird für Wirtschaft und Finanzen zuständig sein. Premierminister Michel Barnier rief alle dazu auf, noch am Abend an die Arbeit zu gehen, am Montag soll der erste Ministerrat stattfinden.

Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass sich die Lage stabilisiert. Die von Barnier gebildete Mitte-rechts-Regierung stand von Anfang an unter erheblichem Druck. Politiker von Linken und Grünen sprachen von einer Verweigerung der Demokratie und betonten, die Wähler seien um das Wahlergebnis betrogen worden. Mehrere Tausend Menschen protestierten im ganzen Land, bevor die Kabinettsmitglieder ernannt wurden.

Bei der Parlamentswahl setzte sich die Linkskoalition gegen die zentristischen Kräfte von Präsident Emmanuel Macron und die Rechtsnationalisten um Marine Le Pen durch. Keines der beiden Lager erhielt die absolute Mehrheit und keiner Partei gelang es, mit Partnern eine Regierungsmehrheit zu bilden. Macron hatte im Juli eine Linkskoalition mit der Stabilität des Landes ausgeschlossen, da eine solche Regierung durch ein Misstrauensvotum sofort gestürzt werden würde.

Über Frankreich hinaus bekannte Spitzenpolitiker ließen sich nicht für Ministerposten gewinnen. Das könnte auch daran liegen, dass ungewiss ist, ob die Regierung lange im Amt bleibt und nicht gleich gestürzt wird. Sowohl von der Linken als auch von der extremen Rechten könnte bald ein Misstrauensvotum drohen. Der Gründer der Linkspartei, Jean-Luc Mélenchon, forderte, man müsse die Regierung Barnier „so schnell wie möglich loswerden“. Jordan Bardella vom rechtsnationalistischen Rassemblement National (RN) sprach von einer Regierung, die keine Zukunft habe.

Barniers Regierungserklärung ist für den 1. Oktober geplant

Medienberichten zufolge soll Barnier am 1. Oktober eine Regierungserklärung abgeben. Der konservative Politiker war vor zwei Wochen nach langem Zögern von Macron ernannt worden. Die Hoffnung war, dass es dem früheren EU-Chefunterhändler für den Brexit mit seinem Verhandlungsgeschick und Talent für Kompromisse gelingen würde, genügend Partner für eine handlungsfähige Regierung zu finden.

Am Donnerstagabend stellte Barnier Macron seinen Personaltisch vor. Wegen „letzter Anpassungen“, wie es aus der Regierung hieß, wurde die Vorstellung des Kabinetts dann von Freitag auf Samstag verschoben. Dem Sender BFMTV zufolge handelte es sich dabei um den längsten Regierungsbildungsprozess seit 1962.

Schuldenberg belastet Antritt neuer Regierung

Die künftige Regierung wird definitiv nicht über eine absolute Mehrheit verfügen, die Präsident Macrons politische Pläne einfach umsetzen könnte. Je nach Plänen der Regierung muss Barnier möglicherweise auf die Unterstützung verschiedener Partner und auch auf die Duldung von Marine Le Pens RN setzen. Staatschef Macron, der mit den Neuwahlen seine Position stärken wollte, wird dadurch geschwächt. Da er außenpolitisch die Oberhand hat und mit Barnier einen proeuropäischen Premierminister an seiner Seite hat, dürfte sich an der Zusammenarbeit mit Brüssel und Berlin wenig ändern.

Innenpolitisch steht der neuen Regierung allerdings mit dem Haushalt für das kommende Jahr eine Zerreißprobe bevor. Die EU-Kommission leitet derzeit wegen zu hoher Neuverschuldung ein Defizitverfahren gegen Frankreich ein. An drastischen Sparmaßnahmen führt im traditionell staatshaushaltsstarken Frankreich eigentlich kein Weg vorbei, und zwischen Barnier und dem Macron-Lager kam es schon vor der Ernennung der Regierung zu Streitigkeiten über mögliche Steuererhöhungen.