Catherine Colonna sagt, dies würde es den Nationen ermöglichen, sich weniger mit den US-Wahlen zu beschäftigen

Europa brauche mehr Autonomie, um sich nicht mehr so ​​viele Gedanken über den Ausgang der US-Wahlen zu machen, argumentierte der französische Außenminister. Catherine Colonna betonte auch, dass die transatlantischen Beziehungen stark bleiben sollten.

In einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Le Parisien wurde Colonna nach ihrer Meinung zu den Zwischenwahlen in den USA gefragt. Der Minister beschrieb das Rennen als „interessant,“ und stellt fest, dass die Republikaner nicht so gut abgeschnitten haben wie vorhergesagt.

Der Diplomat betonte die Reaktion Europas auf die Ergebnisse und sagte: „wenn [they] wollen nicht bei jeder amerikanischen Wahl in der Schwebe gehalten werden, sie müssen den Weg zu mehr Autonomie finden,“ obwohl dieses „bedeutet nicht eine größere Entfernung von den Vereinigten Staaten.”

In dem Interview stellte Colonna fest, dass Frankreich und Deutschland ihre Partnerschaft weiter stärken wollen und dass Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz das deutsch-französische Bündnis als „eine treibende Kraft für Europa.”









Der Diplomat begrüßte die Entscheidung Berlins, seine Militärausgaben zu erhöhen, und fügte hinzu, dass die Bemühungen der einzelnen Nationen das gemeinsame Ziel haben sollten, „Europäische Souveränität.”

Die Äußerungen des Außenministers fallen in eine Zeit transatlantischer Handelskonflikte. Letzten Monat behauptete die Nachrichten-Website Politico, Paris und Berlin hätten eine Einigung über EU-Vergeltungsmaßnahmen erzielt, die ergriffen würden, falls die USA geplante Steuersenkungen und Energievorteile durchführen würden, um Unternehmen zu ermutigen, ihre Produktion in die Staaten zu verlagern. Berichten zufolge waren sich Macron und Scholz einig, dass der amerikanische staatliche Subventionsplan einen unlauteren Wettbewerb darstellen würde und nicht unbeantwortet bleiben sollte.

Bei einem Auftritt im Fernsehsender France 2 sagte Präsident Macron damals, er und die deutsche Bundeskanzlerin hätten „eine echte Konvergenz, um das Thema voranzutreiben.”

Bereits im September berichtete das Wall Street Journal, dass eine Reihe europäischer Unternehmen „die Stahl, Düngemittel und andere Rohstoffe für die Wirtschaftstätigkeit herstellen, verlagern ihren Betrieb in die USA.” Dem Artikel zufolge waren die steigenden Gaspreise in Europa einer der Hauptgründe für die Entscheidung der Unternehmen. Obendrein, „muskulöse staatliche UnterstützungAuch die Staaten spielten Berichten zufolge eine Rolle.

Das Papier hob das dänische Schmuckunternehmen Pandora A/S und den deutschen Autohersteller Volkswagen AG als einige der europäischen Unternehmen hervor, die die Produktion in den USA erweitern.

Die Energiekrise in Europa begann mit dem Abflauen der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 und wurde durch die Militäroffensive Russlands in der Ukraine Ende Februar dieses Jahres und die anschließenden westlichen Sanktionen gegen Moskau verschärft.