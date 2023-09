Der französische Botschafter in Niger wird in der französischen Botschaft von der Militärjunta als Geisel gehalten, die in dem westafrikanischen Land die Macht übernommen hat, sagte Präsident Emmanuel Macron am Freitag.

„Während wir sprechen, haben wir einen Botschafter und diplomatische Mitglieder, die in der französischen Botschaft buchstäblich als Geiseln gehalten werden, und die Lieferung von Lebensmitteln wird verhindert. Sie essen Militärrationen“, sagte Macron gegenüber Reportern während eines Besuchs im französischen Burgund.

Nigers regierende Junta befahl der Polizei letzten Monat, den französischen Botschafter auszuweisen, was einen weiteren Abschwung in den Beziehungen zwischen Frankreich und seiner ehemaligen Kolonie bedeutete. Paris erklärte, dass die Armeeoffiziere, die Ende Juli in Niamey die Macht ergriffen hatten, nicht befugt seien, den französischen Botschafter auszuweisen.