Unruhen und Plünderungen nach dem Tod eines Teenagers haben Hunderte von Unternehmen in der zweitgrößten Stadt des Landes beeinträchtigt

In Frankreich steigen die wirtschaftlichen Kosten, nachdem die tödliche Erschießung eines Teenagers durch die Polizei weitreichende Unruhen ausgelöst hat. Zu den schlimmsten Gewalttaten und Plünderungen kam es in der südlichen Hafenstadt Marseille, wo 400 Unternehmen zerstört wurden, wie die örtliche Industrie- und Handelskammer mitteilte.

„Alle Arten von Unternehmen wurden ins Visier genommen, insbesondere solche mit wertvollen Waren.“ Der Leiter der Kammer für Aix-Marseille-Provence, Jean-Luc Chauvin, sagte am Sonntag gegenüber France Info. Eine erste Schätzung der Versicherer beziffert die Schadenskosten auf mehr als 100 Millionen Euro, eine Zahl, die zweifellos noch steigen wird, fügte er hinzu.

Laut Chauvin wird es bei einigen Geschäften Monate dauern, bis die Schäden behoben sind, insbesondere bei solchen, die in Brand gesteckt wurden oder deren Lagerbestände komplett gestohlen wurden.

Frankreich wird seit Dienstag von gewalttätigen Protesten heimgesucht, nachdem die Polizei im Pariser Vorort Nanterre einen 17-jährigen französisch-algerischen Jungen namens Nahel M. erschossen hatte, als er sich Berichten zufolge bei einer Verkehrskontrolle weigerte, sich daran zu halten.

Der Beamte, der Nahel tödlich erschoss, wurde schnell verhaftet und wegen Mordes angeklagt, obwohl der Vorfall eine Welle landesweiter Gewalt auslöste, die inzwischen auch auf Belgien und die Schweiz übergegriffen hat.

WEITERLESEN:

Erste Randalierer in Frankreich inhaftiert

Die französischen Behörden setzten 45.000 Polizisten ein, unter anderem in Marseille, nachdem die Straßen von Jugendlichen überrannt wurden, die Feuer legten und Beamte, öffentliche Gebäude und Geschäfte angriffen.

Berichten zufolge sank die Zahl der Festnahmen über Nacht von Sonntag auf Montag auf 157, was die sechste Gewaltnacht in Folge war. Nach Angaben des französischen Innenministeriums wurde in der Nacht zum 30. Juni ein Höchststand von 3.880 Festnahmen verzeichnet.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT