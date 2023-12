Frankreich wird vor den Spielen in Paris 10.000 Kontrollen in Restaurants und Hotels durchführen, um Preiserhöhungen zu vermeiden

PARIS (AP) – Die französischen Behörden werden vor den Olympischen Spielen in Paris im nächsten Jahr Kontrollen in 10.000 Hotels und Restaurants in ganz Frankreich durchführen, um die erwarteten massiven Preiserhöhungen während der Spiele einzudämmen.

Tourismusministerin Olivia Gregoire sagte am Mittwoch, dass bis zum Sommer alle 1.600 Hotels in der französischen Hauptstadt von der französischen Betrugsbekämpfungsbehörde überprüft werden.

Die Pariser Spiele 2024 finden vom 26. Juli bis 26. August statt. 11. Die Paralympics finden dann vom 28. August bis 28. September statt. 8.

Französische Medien berichteten letzten Monat, dass das Pariser Tourismusbüro einen starken Anstieg der Hotelpreise um 314 % während der Olympischen und Paralympischen Spiele verzeichnet habe, wobei der Durchschnittspreis für eine Übernachtung in der Region Paris von 169 Euro (182 US-Dollar) gestiegen sei ) im Juli 2023 auf 699 Euro (755 $) ein Jahr später.

In Frankreich sind die Hotelpreise frei festgelegt und werden während der Spiele nicht gedeckelt, aber die französischen Behörden hoffen, dass Inspektionen die Preise unter Kontrolle halten werden.

Im Gespräch mit Sud Radio sagte Gregoire, dass Unternehmer „schwere Sanktionen“ erhalten könnten, wenn festgestellt wird, dass sie gegen Vorschriften verstoßen. Sie sagte, die Zimmerpreise müssten ordnungsgemäß angezeigt werden und die von den Verbrauchern gezahlten Preise dürften die angegebenen Preise nicht überschreiten.

„Es gibt ein Arsenal extrem hoher Bußgelder und Sanktionen“, sagte sie. „Es ist wichtig, dass Touristen, ob Franzosen oder aus dem Ausland, auf ihre Kosten kommen.“

Das Tourismusbüro der Stadt prognostiziert, dass im Zeitraum Juli bis September bis zu 15,9 Millionen Menschen die Region Paris besuchen könnten.

In einer separaten Erklärung erklärte die Betrugsbekämpfungsbehörde, dass die Kontrollen auf Hotels, möblierte Mietobjekte, Campingplätze, Restaurants, Cafés und Imbisswagen abzielen.

Die Agentur sagte, dass im Jahr 2023 bereits über 1.700 Hotels und Ferienresorts – darunter 600 in Paris – inspiziert wurden.

„Als Ergebnis dieser gezielten Kontrollen wiesen 70 % der kontrollierten Betriebe mindestens eine Anomalie auf“, hieß es, darunter die fehlende Preisauszeichnung oder ungenaue Bewertungen.

___

AP-Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Paris: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games

Die Associated Press