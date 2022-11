Frankreich will Indien von seinem wichtigsten Waffenhändler abwerben: Russland – POLITICO

PARIS – Russlands wachsende Unzuverlässigkeit als Waffenlieferant gibt Frankreich eine hervorragende Gelegenheit, einzugreifen und seine Schritte zu beschleunigen, um Neu-Delhi zu einem der Eckpfeiler des großen strategischen Vorstoßes von Präsident Emmanuel Macron in der Indopazifik-Region zu machen.

Der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu reist am Sonntag nach Indien, um die Beziehungen zum langjährigen Verbündeten von Paris vor einem möglichen Besuch Macrons Anfang nächsten Jahres zu intensivieren. Offiziell ist die Reise eher eine diplomatische Charme-Offensive als ein schamloser Versuch, Waffen der France Inc. zu verkaufen, aber die Hard-Power-Komponente ist nicht zu übersehen.

Seit 1993 führen Indien und Frankreich gemeinsame Marineübungen durch und Frankreich ist bereits Indiens zweitgrößter Waffenlieferant nach Russland. Es zählt nur zu Frankreichs Gunsten, dass sein Krieg in der Ukraine weithin Bedenken hinsichtlich der Qualität russischer Waffen und der Fähigkeit Moskaus, die Produktionsfristen für den Export unter Sanktionen einzuhalten, offengelegt hat.

Für Indien – angesiedelt zwischen einem atomwaffenfähigen Pakistan im Osten und einem zunehmend aggressiven China im Norden – ist die Wirksamkeit von Waffen ein dringendes Anliegen. Obwohl es seine Lieferanten in den letzten Jahren diversifiziert hat, liefert Russland immer noch fast die Hälfte von Indiens Waffen.

„In Neu-Delhi besteht ein Gefühl der Dringlichkeit, sich zu diversifizieren, neue Quellen zu finden, und Frankreich wird bereits als wichtiger Partner angesehen. [India] ist bereit, seine Verbindungen zu lockern und sich zu diversifizieren“, sagte Garima Mohan, EU-Indien-Expertin beim German Marshall Fund.

Die offizielle Version der Franzosen lautet, dass es bei Lecornus Reise vordergründig nicht um Waffen geht – aber er wird sich nicht scheuen, Alternativen zu Russland zu finden.

„Wir gehen nicht dorthin, um militärische Ausrüstung zu verkaufen, unser Ziel ist es, die Bedeutung der Beziehung hervorzuheben“, sagte ein Berater des französischen Verteidigungsministeriums und fügte hinzu, Lecornu sei an Bord Indiens eingeladen worden „Vikrant“ Flugzeugträger als „Zeichen des guten Willens“ zwischen Frankreich und Indien.

„[But] wir können ihnen zeigen, dass es europäische Alternativen zu russischen Waffen gibt“, sagte er.

Der große Test für Frankreich wird sein, ob es die Produktionskapazitäten wirklich hochfahren kann, um den massiven Anforderungen eines militärischen Schwergewichts wie Indien gerecht zu werden.

Ein vertrauenswürdiger Partner

Im Rennen um indische Militäraufträge geht Frankreich mit einem Vorsprung an den Start.

Letzte Woche diskutierte der französische Präsident am Rande der G20 mit Indiens Premierminister Narendra Modi über die „Vertiefung der strategischen Partnerschaft“, bevor er zu einem Gipfel der Asien-Pazifik-Wirtschaftskooperation flog, wo er den Teilnehmern versicherte, dass Frankreich zu seiner Präsenz verpflichtet sei in der Region.

Die beiden Führer teilen eine herzliche Beziehung und haben sich in den letzten Jahren in den sozialen Medien als gute Freunde bezeichnet. Französische Präsidenten pflegen die Beziehung seit den 1990er Jahren, und insbesondere Macron lässt keine Gelegenheit aus, sich darauf einzulassen öffentliche Liebesbekundungen mit Indiens Modi.

„Es ist die wichtigste Partnerschaft innerhalb Europas. In gewisser Weise ist es die ‚besondere Beziehung‘, mehr noch als die Beziehung zu Russland und den USA, Frankreich und Indien waren stets starke Partner“, sagte Mohan und nannte Marineoperationen, Interoperabilität und das Sammeln von Informationen als Kooperationsbereiche.

Als Indiens zweitgrößter Waffenlieferant hat Frankreich in der Vergangenheit große Waffengeschäfte an Land gezogen, wie beispielsweise einen Rafale-Kampfjetvertrag. Im Marinesektor hat sich die Beziehung vertieft, da Indien und Frankreich – das über eine Reihe von Inseln und eine riesige maritime Sperrzone im Indopazifik verfügt – angesichts eines aggressiveren Chinas Gemeinsamkeiten finden.

„China ist einer der großen Konvergenzpunkte zwischen Frankreich und Indien, einer, der mehr oder weniger öffentlich zugegeben wird. Sie müssen beobachten, was China in Bezug auf den Aufbau von Konnektivität und den Einsatz von Kriegsschiffen und U-Booten tut“, sagte Isabelle Saint-Mézard, Dozentin am französischen Institut für Geopolitik der Universität Paris.

Aber da Russland in seinen Krieg mit der Ukraine verstrickt ist, könnten Frankreichs Beziehungen zu Indien eine neue Ebene erreichen.

Laut einer Studie des Stimson Center aus dem Jahr 2020 arbeiten 70 bis 85 Prozent der indischen Streitkräfte mit russischer Ausrüstung, und die Regierung von Modi versucht bereits, diese Abhängigkeit zu verringern.

„Eine klügere Regierung hätte beim Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er Jahren erkannt, dass es keinen Sinn macht, alle Eier in einen Korb zu legen“, sagte ein indischer Analyst, der in der Privatwirtschaft arbeitet und aus beruflichen Gründen anonym bleiben wollte Gründe dafür.

„Es gibt jetzt Einigkeit darüber, dass wir nicht genug nicht-russische Waffen gekauft haben“, sagte er.

Weit davon entfernt, ein Schaufenster für Russland zu sein, hat der Krieg in der Ukraine Mängel im russischen Militärapparat aufgedeckt. Laut einem Bericht der ukrainischen Regierung sind viele der russischen Waffen „wirkungslos“ und „veraltet“, wobei Raketen wahrscheinlich ihre Ziele verfehlen und gepanzerte Fahrzeuge für Kleinwaffen anfällig sind.

Frankreichs industrielle Probleme

Für Macron könnte es ein paar verlockende Verträge geben. Die indische Luftwaffe möchte ihre Kampfjet-Flotte aufrüsten und über 100 neue Flugzeuge kaufen, und es gibt eine Ausschreibung für einen U-Boot-Bauauftrag, die unbeantwortet blieb.

Aber es gibt Fragen der Glaubwürdigkeit für Frankreich. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, kämpft die Verteidigungsindustrie damit, ihre militärische Produktion hochzufahren und auf die globale Nachfrage und den Kriegsbedarf zu reagieren. Im Juni warnte Macron davor, dass Frankreich eine „Kriegswirtschaft“ mit mehr Investitionen und vereinfachten, schnelleren Produktionsketten aufbauen müsse.

„Sie planen, die Leistung zu erhöhen“, sagt Michel Goya, ein französischer Verteidigungsberater und Oberst im Ruhestand. „Aber es gibt Probleme mit der Produktionskapazität und bürokratischen Verzögerungen. Die Frage ist nach wie vor, ob unsere Verteidigungsindustrie von einem Luxushandwerksbetrieb zu einer Massenproduktionsindustrie werden kann.“

Frankreichs auf Lastwagen montierte Haubitzen von Caesar haben wegen ihrer Effizienz in der Ukraine weltweite Aufmerksamkeit erregt, aber ihr Bau dauert fast zwei Jahre. Frankreich könnte sehen, dass andere Lieferanten wie die USA, Israel oder Südkorea Gelegenheiten ergattern, wenn sie Schwierigkeiten haben, mitzuhalten.

Frankreich und seine Rivalen könnten auch Schwierigkeiten haben, Indiens Beziehung zu Russland zu entwirren.

„Die Dinge ändern sich nicht über Nacht. Indien ist so abhängig von Russland … Der Kauf von Flugzeugen und hochentwickelten Waffen hat sie mittelfristig gebunden“, sagte Saint-Mézard. Modis Regierung zögert auch, Russland vor den Kopf zu stoßen und es zu zwingen, engere Beziehungen zu Indiens Rivalen China anzustreben.

Macron spielt mit Indien auf lange Sicht, aber während China seine Marineflotten aufbaut, Indien Schritt hält und sich der Fokus der USA auf den Pazifik richtet, riskiert Frankreich, dass es schnell überfordert ist.