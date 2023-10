Die Verwendung von Euro-Englisch und Globish, einer vereinfachten Version des Englischen, die von Nicht-Muttersprachlern verwendet wird, mag in der EU weit verbreitet sein, aber Frankreich hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass die Brüsseler Bürokraten Französisch sprechen.

Im Gegenteil, Paris greift die Gruppe jetzt an, weil sie einige neue Mitarbeiter auf der Grundlage von auf Englisch durchgeführten Beurteilungen einstellt.

Brüssel stellt derzeit neue Beamte in Bereichen wie Raumfahrt, Verteidigung und Wirtschaft ein und nutzt dabei ein Auswahlverfahren, bei dem einige Tests nur auf Englisch durchgeführt werden. Paris behauptet, dass diese Kriterien anglophone Kandidaten gegenüber ihren Konkurrenten begünstigen, und hat beim obersten Gericht der EU zwei Beschwerden eingereicht; Einer davon wurde am Montag veröffentlicht.

Für Frankreich stellen ausschließlich englischsprachige Prüfungen eine Diskriminierung dar und verstoßen gegen die EU-Verträge. Die Regeln des Blocks sehen im Allgemeinen vor, dass alle EU-Bürger unabhängig von ihrer Nationalität gleich behandelt werden sollten. Auch die Regeln für die Einstellung von EU-Beamten verbieten sprachliche Diskriminierung grundsätzlich und akzeptieren sie nur unter bestimmten Bedingungen.

„Es diskriminiert nicht anglophone Kandidaten“, sagte ein französischer Diplomat unter der Bedingung, anonym zu bleiben, da es ihm nicht gestattet sei, öffentlich zu der Angelegenheit zu sprechen. Sie fügten hinzu, dass dies nicht nur ein französischer Streit sei, da auch andere Mitgliedsstaaten die gleiche Sorge teilten.

Ein weiterer EU-Diplomat, der nicht dazu befugt war, öffentlich zu sprechen, bestätigte, dass Italien die französische Position unterstütze und betonte, dass „dies keine Position gegen eine bestimmte Sprache, sondern für die Mehrsprachigkeit“ sei.

Frankreichs Vorstoß gegen die Allgegenwärtigkeit des Englischen spiegelt eine innenpolitische Debatte über den Einflussverlust des Landes in der Welt wider. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich dafür eingesetzt, den Gebrauch der französischen Sprache weltweit zu fördern, und bekräftigte am Montag die Bedeutung davon die Frankophonie während einer Rede, als er das eröffnete Internationale Cité der französischen Spracheein neues Kulturzentrum für Französisch im Schloss Villers-Cotterêts.

Die Kommission war für eine Stellungnahme nicht sofort erreichbar.

Das Europäische Amt für Personalauswahl, das die von EU-Institutionen durchgeführten Einstellungsprüfungen durchführt, veröffentlicht regelmäßig Entscheidungen (sogenannte „Auswahlbekanntmachungen“), in denen die Kriterien für jedes Auswahlverfahren festgelegt sind. Frankreich nahm zwei in den Jahren 2022 und 2023 veröffentlichte Bekanntmachungen ins Visier, die einige Prüfungen betrafen, die nur auf Englisch abgehalten wurden.

Das Gericht der Europäischen Union entscheidet über Streitigkeiten, an denen EU-Institutionen beteiligt sind. wird voraussichtlich innerhalb eines Jahres über die Angelegenheit entscheiden; Es hat zuvor EPSO-Auswahlverfahren wegen unzulässiger Einschränkung der Sprachenauswahl annulliert. Anfang des Jahres entschied der Gerichtshof der Europäischen Union, der das letzte Berufungsgericht für Fälle ist, an denen EU-Institutionen beteiligt sind, in ähnlichen Fällen zugunsten Italiens und Spaniens.

Der Kampf der Frankophonie

Paris hat sich intensiv dafür eingesetzt, Französisch als Verkehrssprache innerhalb der EU beizubehalten; Als es beispielsweise im Jahr 2022 den Ratsvorsitz innehatte, beschloss es, dass alle vorbereitenden Sitzungen und Notizen auf Französisch stattfinden würden.

Französisch ist eine offizielle EU-Sprache (eine von 24) und gilt informell als eine der drei Arbeitssprachen der Kommission (neben Englisch und Deutsch) sowie als eine der beiden gesprochenen Sprachen des Rates.

Während aus rechtlicher Sicht alle Sprachen des Blocks 24 gleichwertig sind, werden Aufnahmeprüfungen in der Praxis häufig neben Englisch auch auf Französisch und Deutsch angeboten.

Mit 3.271 seiner Staatsangehörigen, die im Jahr 2023 in der Kommission arbeiten, ist Frankreich nach Italien und Belgien das am dritthäufigsten vertretene Land in den Institutionen der Union.

Allerdings sind französische Staatsangehörige im höherrangigen EU-Personal im Vergleich zu den Zielen der Kommission zur Gewährleistung einer geografischen Ausgewogenheit unter den EU-Mitarbeitern unterrepräsentiert.

Gregorio Sorgi trug zur Berichterstattung bei.