Nach Schätzungen von Innenminister Gerald Darmanin wurden gestern Abend fast 1.000 Randalierer festgenommen, weil sie an den gewalttätigsten Protesten teilgenommen hatten, die Frankreich seit Jahren erlebt hat.

Die Ermordung eines 17-Jährigen algerischer und marokkanischer Abstammung durch einen Polizisten am Dienstag löste gewalttätige Demonstrationen im Pariser Vorort Nanterre aus, wo der Teenager erschossen wurde. Anschließend breitete sich die Gewalt auf das ganze Land und seine wichtigsten Städte aus.

Die Erschießung des Teenagers, der als Nahel M. identifiziert wurde, entfachte die seit langem schwelenden Spannungen zwischen der Jugend des Banlieues – typischerweise benachteiligte und multiethnische Viertel – und die Polizei, der Brutalität und Rassendiskriminierung vorgeworfen wird.

Nahels Beerdigung soll am Samstag um 14 Uhr in Nanterre stattfinden, wobei die Behörden auf weitere Demonstrationen warten.

Um den Unruhen entgegenzuwirken, setzte Frankreich am Freitagabend 45.000 Polizisten und Gendarmen in allen größeren Städten ein, von denen 5.000 mit der Patrouille in Paris beauftragt waren. Die Behörden verhängten außerdem Ausgangssperren rund um die Hauptstadt, verboten öffentliche Versammlungen in bestimmten Gemeinden und stellten den gesamten Bus- und Straßenbahnverkehr nach 21 Uhr ein

Trotz der massiven Sicherheitsmaßnahmen scheinen sich die Unruhen nicht zu beruhigen, öffentliche Gebäude, Hotels, Geschäfte und Autos werden weiterhin angegriffen und in Brand gesteckt. Das Innenministerium teilte am frühen Samstag mit, dass über Nacht 1.350 Fahrzeuge und 234 Gebäude in Brand gesteckt wurden, außerdem kam es zu 2.560 Bränden im öffentlichen Raum, berichtete AFP.

Darmanin sagte, seit Beginn der Unruhen seien 200 Polizisten verletzt worden.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte, die Ermordung des Teenagers sei „unerklärlich“ und „unentschuldbar“, obwohl er nach dem tragischen Ereignis auch umgehend die sozialen Medien für die Verbreitung gewalttätiger Inhalte und das Schüren der Gewalt verantwortlich machte.

„Wir haben gewalttätige Versammlungen gesehen, die auf mehreren (Social-Media-Plattformen) organisiert wurden – aber auch eine Art Nachahmung von Gewalt“, sagte Macron am Freitag und warf jüngeren Randalierern vor, „die Videospiele zu leben, die sie berauscht haben.“

Veranstaltungen, darunter zwei Konzerte im Stade de France am Stadtrand von Paris, wurden abgesagt. Die Organisatoren der Tour de France sagten, sie seien bereit, sich auf jede Situation einzustellen, wenn das Rennen am Montag nach dem Start in der spanischen Stadt Bilbao ins Land kommt, berichtete Reuters.

Religiöse Führer, darunter Chems-Eddine Hafiz, der Rektor der Großen Moschee von Paris, forderten ein Ende der Gewalt.

Frankreich befürchtet eine Wiederholung der Unruhen von 2005, als drei Wochen lang Unruhen das Land erschütterten, nachdem zwei Teenager afrikanischer Herkunft in einem Umspannwerk einen Stromschlag erlitten hatten, als sie versuchten, der Polizei zu entkommen.