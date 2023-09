Die Maßnahme sei das Ergebnis eines „Sicherheits- und Visaproblems“, so Regierungsministerin Rima Abdul Malak

Die französische Regierung hat die darstellende Kunstindustrie des Landes angewiesen, jegliche Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kolonien Mali, Niger und Burkina Faso einzustellen, berichtete Le Monde am Donnerstag unter Berufung auf einen Brief der Generaldirektionen für kulturelle Angelegenheiten (DRAC). Alle drei Länder stehen derzeit unter Militärherrschaft.

Die Anweisung des Ministeriums für Europa und auswärtige Angelegenheiten ordnete die Aussetzung der finanziellen Unterstützung für Kulturinstitutionen und einzelne Künstler in den drei westafrikanischen Ländern an, sagte der DRAC der Zeitung zufolge.

„Alle Kooperationsprojekte, die Ihre Einrichtungen oder Ihre Dienste mit Institutionen oder Staatsangehörigen dieser drei Länder durchführen, müssen unverzüglich und ausnahmslos ausgesetzt werden.“ heißt es in dem Brief.

„Ebenso sollte bis auf weiteres keine Einladung von einem Staatsangehörigen dieser Länder ausgesprochen werden.“ es fügte hinzu.

Der in Paris ansässige Nationale Verband der Kunst- und Kulturunternehmen (Syndeac) bestätigte am Donnerstag, dass er einen Brief erhalten habe „mit drohendem Ton“ fordert seine Mitglieder auf, jegliche Zusammenarbeit mit den afrikanischen Nationen bis auf weiteres einzustellen.









„Die Entscheidung, jegliche künstlerische Zusammenarbeit mit Mali, Niger und Burkina Faso auszusetzen, wird als beispiellose Maßnahme angesehen, die große Fragen für die internationale Kulturpolitik aufwirft.“ erklärte die Gewerkschaft.

Kulturministerin Rima Abdul Malak sagte am Freitag dem Sender RTL, dass Frankreich afrikanische Künstler nicht verbiete, sondern behauptete, dass dies der Fall sei „extrem verschlechtert“ Die Sicherheitslage in den drei betreffenden Ländern habe die Maßnahme erforderlich gemacht.

„Frankreich musste sein Personal in Botschaften und Konsulaten reduzieren und die Visa-Dienste schließen. Daher ist es physisch unmöglich, Künstlern und Personen, die aus diesen Ländern kommen, Visa nach Frankreich zuzustellen.“ Sagte Malak.

Nigers neue Militärmachthaber, die nach einem Putsch im Juli die Macht übernahmen, gaben letzten Monat bekannt, dass sie die diplomatische Immunität des französischen Botschafters Sylvain Itte aufgehoben und die Polizei angewiesen hätten, ihn nach Ablauf einer vorherigen Ausreisefrist abzuschieben.

Niameys Beziehungen zur französischen Regierung sind seit dem Putsch zur Absetzung von Präsident Mohamed Bazoum angespannt. Auch in Burkina Faso und Mali, wo das Militär 2022 bzw. 2020 die Macht übernahm, ist die antifranzösische Stimmung gewachsen.