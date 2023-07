CNN

Frankreich hat den Verkauf, Besitz und Transport von Feuerwerkskörpern am Bastille-Day-Wochenende nächste Woche verboten, da es erneute Unruhen befürchtet.

Während der Welle gewaltsamer Unruhen, die das Land erfasste, nachdem ein Polizist Ende Juni einen 17-jährigen Teenager tödlich erschossen hatte, wurden Demonstranten beim Abfeuern von Feuerwerkskörpern gefilmt.

„Um die Gefahr schwerer öffentlicher Unruhen während der Feierlichkeiten zum 14. Juli zu verhindern, sind der Verkauf, das Mitführen, der Transport und die Verwendung von pyrotechnischen Artikeln und Feuerwerkskörpern in ganz Frankreich bis einschließlich 15. Juli verboten“, heißt es in dem in der offiziellen französischen Regierung veröffentlichten Dekret Zeitschrift am Sonntag.

Der Bastille-Tag, der französische Nationalfeiertag, wird jedes Jahr am 14. Juli mit spektakulären Feuerwerken im ganzen Land gefeiert.

Das Dekret, das sofort in Kraft trat, gilt nicht für Fachleute oder örtliche Gemeinden, die an Feiertagen Feuerwerke organisieren.

Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne hatte in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Le Parisien „massive Maßnahmen zum Schutz des französischen Volkes“ für den 13. und 14. Juli versprochen, die sie als „sensible Tage“ bezeichnete.

Laut der CNN-Tochter BFMTV bestätigte Borne im selben Interview, dass die französische Regierung erwägt, die Eltern von Minderjährigen, die an Unruhen beteiligt waren, mit einer Geldstrafe zu belegen.

Laut der CNN-Tochter BFMTV schlug der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag vor, den Eltern minderjähriger Kinder „eine Art Mindesttarif ab der ersten dummen Tat“ aufzuerlegen.

Laut BFMTV sagte Borne gegenüber Le Parisien, dass die Regierung die Maßnahme prüfe und bereit sei, das Gesetz bei Bedarf weiterzuentwickeln.

„Wenn ein Erwachsener heute eine solche Tat begeht, haben wir die Möglichkeit, eine feste Geldstrafe zu verhängen. Es ist schnell und effizient. Für Minderjährige ist dies nicht möglich. Wir werden daher eine Bestimmung erarbeiten, die dies ermöglicht“, sagte Borne.

Nach Angaben des Innenministers des Landes, Gerald Darmanin, wurden bei den jüngsten Unruhen Minderjährige im Alter von 12 und 13 Jahren von der Polizei festgenommen.

Darmanin sagte am vergangenen Wochenende vor Journalisten, dass das Durchschnittsalter tausender von der französischen Polizei festgenommener Menschen bei 17 Jahren liege.