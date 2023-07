VILNIUS – Frankreich und Deutschland kündigten am Dienstag neue Waffenlieferungen an die Ukraine an und versprachen, mehr Raketen, mit denen russische Versorgungsdepots bombardiert wurden, sowie mehr gepanzerte Fahrzeuge und Munition zu schicken.

„Angesichts der Situation und der ukrainischen Gegenoffensive habe ich beschlossen, die Lieferungen von Waffen und Ausrüstung zu erhöhen“, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron gegenüber Reportern vor dem zweitägigen NATO-Militärbündnisgipfel in Vilnius, der am Dienstag begann.

„Wir haben beschlossen, der Ukraine neue Langstreckenraketen zu liefern“, fügte Macron hinzu und markierte damit einen Wendepunkt, da der französische Präsident gezögert hatte, solche Langstreckenraketen in die Ukraine zu schicken. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um französisch-britische SCALP-Raketen, auch bekannt als Storm Shadow, die London bereits nach Kiew geliefert hat.

Die Raketen haben eine Reichweite von 250 Kilometern und ermöglichen es der Ukraine, Russlands Logistik und Nachschub mit Raketen zu beschießen, die die russische Luftabwehr nur schwer abwehren konnte.

Moskau nannte die französische Entscheidung einen Fehler.

„Das ist aus unserer Sicht eine Fehlentscheidung mit Konsequenzen für die ukrainische Seite“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur TASS. Er fügte hinzu, dass die Lieferungen „das Schicksal des Kiewer Regimes nur verschlimmern können“.

Deutschland kündigte außerdem ein neues Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von rund 686 Millionen Euro an, das „den Prioritäten der Ukraine dienen wird: Luftverteidigung, Panzer, Artillerie“, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius vor Reportern bei seiner Ankunft auf dem NATO-Gipfel.

Das deutsche Paket umfasst 40 Schützenpanzer vom Typ Marder, 25 Kampfpanzer vom Typ Leopard 1 A5, fünf Bergungspanzer vom Typ Bergepanzer 2 sowie zwei Abschusseinheiten für das Flugabwehrsystem Patriot. Berlin wird außerdem mehr Munition liefern, darunter 20.000 Schuss Artilleriegeschosse sowie Anti-Drohnen- und Anti-Minen-Systeme.