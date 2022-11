Frankreich und Deutschland streben Gipfeltreffen am 22. Januar an – POLITICO

PARIS – Frankreich und Deutschland versuchen, ein Gipfeltreffen am 22. Januar zu orchestrieren, um Fortschritte bei schwierigen Themen wie Energie und Verteidigung zu erzielen, sagte die französische Außenministerin Catherine Colonna am Montag.

Im Gespräch mit ihrer deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock, die zu verschiedenen Treffen in der französischen Hauptstadt war, unter anderem mit Präsident Emmanuel Macron, sagte Colonna, dass beide Regierungen am 22. Januar zusammenkommen würden, um den 60. Deutsche Partnerschaft nach dem Zweiten Weltkrieg.

„Wir arbeiten hart daran, dass der nächste Jahrestag des Elysée-Vertrags, der so wichtig ist, groß gefeiert wird“, sagte Colonna. „Wir sehen uns am 22. Januar.“

Die Beziehungen zwischen Paris und Berlin waren in letzter Zeit heikel. Eine gemeinsame deutsch-französische Kabinettssitzung Ende Oktober wurde angesichts großer Meinungsverschiedenheiten in den Bereichen Energie und Verteidigung kurzfristig verschoben, und auch ein Treffen zwischen Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz in diesem Monat war von Spannungen überschattet.

Die Kabinettssitzung soll nun im Januar stattfinden, obwohl noch nicht endgültig entschieden ist, ob sie am 22. oder um dieses Datum herum stattfinden wird, da zur Feier des 60. Jahrestages auch ein Treffen französischer und deutscher Gesetzgeber geplant ist der Elysée-Vertrag, der es schwierig machen könnte, alle Veranstaltungen an einem Tag zu planen, sagten Beamte.

Paris und Berlin arbeiten derzeit an einer gemeinsamen Erklärung zu verschiedenen Bereichen der politischen Zusammenarbeit, darunter Energie und Verteidigung, die auf der gemeinsamen Kabinettssitzung unterzeichnet werden soll. „Wir arbeiten an einer Erklärung und ich bin sehr optimistisch“, sagte Colonna.

Beide Seiten könnten sich auch auf weitere subventions- und industriepolitische Maßnahmen einigen – ein Schritt, der notwendig sein könnte, wenn die USA umstrittene Handelsmaßnahmen nicht fallen lassen, die die EU als diskriminierend ansieht und die Gefahr laufen, Investitionen aus Europa in die USA zu lenken

Baerbock aus Deutschland sagte, sie sei „sehr positiv“, dass sich beide Seiten auf eine gemeinsame Erklärung einigen und „einen großen Schritt nach vorn machen könnten im Hinblick auf die deutsch-französischen Regierungskonsultationen in den Bereichen Energie, Sicherheit und auch den Austausch in der Alltagsleben [of citizens].“

Auch Paris und Berlin haben mit ihrem Kampfjet der nächsten Generation, dem Future Combat Air System (FCAS), das ab 2040 einsatzbereit sein soll, einen „großen Schritt nach vorne“ gemacht, sagte Baerbock. Das Bundesverteidigungsministerium teilte am Freitag mit, man habe sich auf die nächste Entwicklungsstufe des Kampfflugzeugs geeinigt.

„Dies ist ein grundlegender Schritt“, sagte Colonna. „Das bedeutet nicht, dass wir am Ende des Weges sind, aber es lässt uns davon ausgehen, dass dieses Projekt realisiert wird.“

Baerbock wird im Laufe des Montags auch mit Macron zusammentreffen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der am Dienstag zu industriepolitischen Gesprächen in Paris weilt, wird mit Macron erwartet.