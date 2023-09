PARIS – Der langjährige Streit zwischen Frankreich und Deutschland darüber, ob europäische Länder amerikanische Waffen kaufen sollten, wurde in einem gemeinsamen Interview der Verteidigungsminister beider Länder offengelegt, das am Mittwoch in Le Monde veröffentlicht wurde.

Hauptstreitpunkt ist die im Herbst 2022 gestartete, von Deutschland geführte European Sky Shield Initiative (ESSI), die 19 Länder vereint und auf der gemeinsamen Beschaffung von Luftverteidigungssystemen basiert. Der Plan zielt darauf ab, ein vierstufiges Luftverteidigungssystem zu schaffen, das vom sofortigen Schutz auf dem Schlachtfeld bis hin zur Abwehr von Bedrohungen aus größerer Entfernung reicht. Ziel ist es, den NATO-Mitgliedern vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der russischen Invasion in der Ukraine eine robustere Luftverteidigung zu verleihen.

Das Projekt umfasst den Kauf deutscher, amerikanischer und israelischer Waffen: das Close Air Defense System (LVS NNbS) mit sehr kurzer Reichweite, das aus einem Turm besteht, der auf einem gepanzerten Kampffahrzeug montiert und mit einem Radar, einer Kanone und Raketen ausgestattet ist; Deutschlands Mittelstrecken-Luft-Luft-Rakete IRIS-T SLM; die in den USA hergestellte Boden-Luft-Langstreckenrakete Patriot; und Israels Arrow-Hyperschall-Abwehrraketen mit sehr großer Reichweite.

Die ausländischen Komponenten sorgen für Spannungen, da der französische Präsident Emmanuel Macron versucht, die europäischen Hauptstädte davon zu überzeugen, Verträge mit der Industrie des Blocks zu unterzeichnen, anstatt europäisches Geld für amerikanische, israelische und südkoreanische Unternehmen auszugeben.

„In einer Zeit, in der die europäischen Steuerzahler viel Geld auf den Tisch legen müssen … werden alle zustimmen, dass wir unsere Autonomie nicht durch den Kauf des amerikanischen Patriot-Systems stärken werden“, sagte der französische Militärminister Sébastien Lecornu sagte Le Monde und wiederholte damit die Bemerkungen Macrons vom Juni.

Sein deutscher Amtskollege Boris Pistorius sagte jedoch, dass Geschwindigkeit von entscheidender Bedeutung sei und die europäische Industrie nicht in der Lage sei, alle aktuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

„Uns geht es darum, so schnell wie möglich einen Schutzschirm über Europa zu haben. Wir sind bereit, außereuropäische Systeme zu erwerben, bis wir unsere eigenen Systeme in Europa entwickelt haben“, sagte er. „Die europäische Verteidigungsindustrie, einschließlich der französischen, sind natürlich wichtige Partner, aber sie können nicht alles liefern, was wir brauchen.“

Die beiden Minister werden sich am Donnerstag auf dem französischen Luftwaffenstützpunkt Évreux treffen, um den deutsch-französischen Plan für einen Kampfpanzer der nächsten Generation – bekannt als Main Ground Combat System (MGCS) – zu besprechen, und beide betonten, dass das Projekt sehr lebendig sei. Das MGCS wurde 2017 von Macron und der damaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen, um den französischen Leclerc-Panzer und den deutschen Leopard 2-Panzer irgendwann zwischen 2035 und 2040 zu ersetzen.

Das Projekt wurde unter anderem durch langjährige Streitigkeiten zwischen Frankreich und Deutschland über die Aufteilung der Zuständigkeiten für den Bau des neuen Panzers und die Exportaussichten verzögert.

Am Donnerstag werden beide Minister die operativen Anforderungen für das MGCS offiziell genehmigen, sagte Lecornu. Auch andere EU-Länder seien willkommen, sich dem Projekt anzuschließen, fügte Pistorius hinzu.